經濟

HENLEY I再加推 均呎較首批高8%

【明報專訊】市場焦點新盤、恒地（0012）旗下樓花期長約一年的啟德THE HENLEY I，昨晚加推4號價單涉96伙，維持最高5%折扣，折實均呎28,548元，比上月底公布的1號價單折實均呎26,448元提高8%，料主要反映樓層、景觀等因素，個別單位實際加幅約4%。另外，樓盤過去7日累收2260票，以周日發價單推售196伙計，超額10.5倍。

7日累收2260票 超額10.5倍

是次已是項目6日內第三次加推，共加推196伙，連同首批96伙，項目已累推292伙，佔該期單位總數逾六成。

恒基物業營業（一）部總經理林達民指，集團同系THE HENLEY II擬加快推出市場。至於昨晚加推4號價單的96伙，實用面積由274至889方呎、屬1至3房戶，當中包括33伙低座B座的1房戶，維持最高5%折扣，整批折實均呎28,548元（2.47萬至3.45萬元）。是次入場單位為低座B座1樓B室，實用面積274方呎連平台開放式特色戶，折實價780.8萬元、折實實呎28,497元。

若對比上月底公布的1號價單，實用面積889方呎2座23樓A室3房戶，價單定價2917.6萬元、實呎32,819元，而昨晚發出的4號價單，同座、面積相同的22樓A室3房戶，價單定價3027.7萬元、實呎34,057元，單位位處低一層，但售價卻高4%。

瓏珀山特色戶3217萬破頂

此外，建灝同區天寰，最新售出星寰匯3座地下及1樓Garden Pool Villa C室，屬地下連花園和泳池複式大戶，實用面積1342方呎、3房3套間隔，成交價4428.6萬元（連車位），實呎3.3萬元。會德豐啟德GRANDE MONACO，亦售出4伙實用面積446至495方呎2房戶，成交價1132萬至1223萬元、實呎2.46萬至2.61萬元。

另上月推出迄今累沽逾30伙的新地（0016）沙田多石街瓏珀山，新售出Queen Tower 1座27樓B室，實用面積1235方呎連天台，成交價3217.18萬元、實呎逾2.6萬元，再創項目成交價新高。

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