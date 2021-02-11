屯門最大型項目起動 新地兆康申預售 240萬呎住宅多達4600伙 1A期824伙先上馬

明報記者 甘潔瑩

上月底以高於市場估值逾四成，以逾86億元、每方呎樓面地價近7200元投得上水古洞北新發展區第25區住宅地的新地，過去數年積極籌劃新界區多個大型住宅發展，其中兆康第54區商住項目，2017年5月以逾65.3億元完成補價，以新地年報顯示項目245萬方呎樓面計，每方呎樓面補價僅約2665元。新地副董事總經理雷霆回應查詢時表示，兆康項目第1期擬今年底發售，至於The YOHO Hub預計下月推出。

新地雷霆料項目最快年底推

據新地年報顯示，兆康項目規模龐大，可建樓面達245萬方呎，當中住宅樓面佔240萬方呎，餘下5萬方呎為零售樓面，將提供多種戶型，由開放式至4房戶不等，共約4600伙，其中第1期已展開上蓋工程，涉約1600伙。

元朗站上蓋命名The YOHO Hub

除新地屯門兆康商住項目外，上月尚有2個新盤申請預售，分別為九建（0034）將軍澳石角路1號項目，涉1556伙，屬上月新申請預售中最大規模的項目。至於建灝地產2019年以2.4億元、每方呎樓面地價6499元投得的屯門景秀里蚊型住宅地，上月亦申請預售，涉112伙。3個新盤申請預售共涉2492伙，為去年6月錄得2786伙後，近10個月來新高。

九建將軍澳石角路1556伙申預售

地政總署資料亦顯示，截至上月30日，滾存待批樓花數目為13,602伙，為去年8月錄得14,619伙後，近8個月新高。美聯首席分析師劉嘉輝指出，受大型項目新申請預售的帶動下，推高累積待批樓花單位進一步上升，上月按月升8.5%，數字連升3個月。

22個樓花項目待批 5個涉逾千伙

值得留意，目前待批的22個樓花項目中，當中有5個為逾千伙的項目，除了新申請的將軍澳石角路1號外，餘下項目包括啟德維港1號、火炭星凱‧堤岸、元朗The YOHO Hub的B期及天水圍濕地公園路1號第1期。

此外，上月份有3個住宅項目獲批預售，涉及1423伙，包括已於上周六同日開售的路勁（1098）等發展的黃竹坑港島南岸1期晉環（800伙），及信置（0083）和莊士機構（0367）等的旺角ONE SOHO（322伙），另恒地（0012）啟德THE HENLEY II亦獲批預售，涉301伙。