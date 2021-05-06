內地買車 可選低息分期付款

明報記者 黃清瑤

內地有不少品牌的新能源車可供選擇，較多港人熟悉的外國品牌包括Tesla、Audi（奧迪）及Volvo（富豪）等，不過除外國品牌，市場上亦有不少價錢較廉宜的國產電動車可供選擇。國產電動車品牌包括蔚來、比亞迪（1211）、小鵬及長城汽車等。事實上，Tesla、蔚來、比亞迪都可說是新能源車先鋒，因此性能亦較傳統車廠生產的電動車更強。

就以Tesla Model 3標準續航後驅升級版為例，出產年份是2021年，完全充電後可行駛468公里，最高時速225公里，售價不算昂貴，目前僅售約26萬元（人民幣‧下同）。至於其他外國品牌如德國奔馳的EQC 350 4MATIC，充電後可行駛415公里，最高時速180公里，惟售價高達50萬元。

小鵬比亞迪電動車性價比較高

國產品牌則有許多選擇，理想汽車的理想ONE 1.2T增程6座版於去年推出，售價約33萬元，不過充電後只可行駛180公里，而最高時速為172公里；相反小鵬汽車P7後驅標準續航智享版及比亞迪漢EV超長續航版豪華型，充電後分別可行駛480及605公里，售價約23萬元，價格相對性能較為划算。

如果資金有限，也可考慮原本主力生產傳統汽車的長城汽車（2333），歐拉iQ尊享型僅售約13萬元，續航距離為421公里，不過最高時速只有150公里。不過以上只比較價錢及續航距離等，實際駕駛感覺及相關配套則有待買家親身測試。

在香港，如想借錢買車一般會建議採用私人貸款，如借貸20萬港元，分60期還款，目前貸款利息為5厘以上，須評估申請人信貸紀錄，若屬於12類受限制行業，更有可能難以借貸或遇上貸款不足問題。

若在內地買車而又想分期付款，主要有兩個方法，第一是直接向車廠分期付款，就以理想ONE為例，售價為32.8萬元，車廠提供「低首付低息方案」，還款期由12期至60期，年利率由1.99厘至3.39厘，若分36期還款，首期為9.84萬元，年利率為2.29厘，月供6816元，總利息開支為15,774元。

有獨立貸款平台提供車按

不過並非所有車廠都接受分期付款，可選擇一些專門提供買車貸款的公司，如「好車e貸」、「易鑫金融」、「東風汽車財務」，以及內地銀行等。要留意的是，不同貸款平台可供選擇的品牌都不一樣，以好車e貸為例，可接受貸款的品牌只有名爵（Morris Garages）、榮威（Roewe）、福士Passat（福士內地稱大眾汽車），優勢是申請人可按個人能力選擇首付比例，由最低20%至最高70%，可分12期至60期付款。同時，在該平台購入指定車款，更可享零息優惠。

至於易鑫金融可選擇的品牌非常廣泛，如奔馳、寶馬等。申請人在貸款前要填寫基本資料，包括職業類別、有否繳交社保、信用狀况等，填寫後網站會提供首付比例及還款期限建議，當然申請人可按個人能力調整。就以比亞迪的唐新能源2021款DM-i 52KM豪華型汽車為例，網站顯示售價為18.98萬元，首付30%或5.69萬元及分36期還款，每月還款額為4280元，總利息成本為2.12萬元。不過最終能否批出貸款，要視乎申請人收入及財務狀况。

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