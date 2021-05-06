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經濟
2021年5月6日星期四
技術取勝
投資策略
利．晴灣23均呎1.89萬 屯門新盤價 低逾半年前同區一成 開放式戶折實465萬入場
ONE SOHO次輪銷售前 1房戶售822萬破頂
娛圈樓王任達華3740萬「首置」入市御花園
天宇海實呎破1.5萬 反修例前水平
屯門井財街舖1160萬沽 8年蝕一成
標普：居家工作多 甲廈租金未見底 料零售物業仍需減租 住宅價格獨看升
1個月拆息續受壓 跌穿0.08厘
彭博分析：大量外籍撤港 住宅租金年內跌一成
澳博擬發澳門元債券 濠賭股首家
港4月PMI微跌至50.3 營商情緒7年最佳
港交所上市門檻傳減辣 業界：GEM改革前應維持不變
建業地產旗下中原建業擬上市籌12億
法媒：匯控售當地業務或需注10億歐元
首季美心盈利改善 32餐飲品牌加入Yuu
協興入稟追港航欠款 連息近3億
包浩斯發盈喜 料去年最多賺1億
貝萊德因氣候議題向47公司投反對票
恒益確認3執董被捕 包括李沛新夫婦及次子
美財長提加息 科技股受壓拖累恒指 恒科指見兩周低 消息帶動銀行股做好
理柏4月強積金數據 人均賺5286元
許正宇：不宜動用外匯基金作政府開支
證交會高調查併購 SPAC遇冷 上月集資額少於50億美元 按月大減
耶倫急澄清加息言論 美股早段微升
高盛摩通員工重返辦公室 同業有壓力
張兆聰：北水今回歸 科技股如續跌要小心
李曉佳：當虛擬銀行的錢買不到麵包……
技術取勝：長建中線向54元推進
內地科企「有得震無得瞓」 滴滴出行或成下個目標
劉思明：本地銀行股向好 短炒中銀香港
周顯：牛巿輸錢 不如離場
湯文亮：現在是否應該買樓？
內地買車 可選低息分期付款
灣區須知：手機App助覓充電站
業主會佘慶雲：劏房租管針對業主 擬賣樓離場
二戰後發展商推分層賣樓 租戶變業主利社會穩定
技術取勝：長建中線向54元推進
【明報專訊】歐舒丹料25元有支持（圖）
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