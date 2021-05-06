李曉佳：當虛擬銀行的錢買不到麵包……

匯立沒靠山 資金最缺乏

虛擬銀行游走於「High Tech」與「Low Tech」之間，實非今日才有，像WeLab Bank這種尷尬事在過去一年屢見不鮮，Mox Bank及平安壹賬通銀行（PAOB）等，更曾出現系統問題。人人也會出錯，但WeLab Bank的似乎經常被提起，早在去年9月已曾「死機」。其實市場已經常流傳該行甚為「慳皮」，從許多細微地方可見，例如App的介面從簡、雲架構設計粗疏、回贈不是即時存入戶口等。况且，Mox Bank找Mirror成員拍廣告、天星銀行找花姐代言，而WeLab Bank只找Ben Sir，燒錢也燒得甚為辛苦。

同樣提供零售支付服務的ZA Bank（眾安銀行）、Mox Bank及Livi Bank都有接入Apple Pay。據說銀行若要接入Apple Pay，不單要向蘋果公司分成，蘋果亦對銀行的系統建設有要求。WeLab Bank是系統未準備好，抑或沒有接入Apple Pay的意願？實在耐人尋味。

但看過8家虛銀的年報，也就明白這個行業甚為掙扎，如果成本控制不好，莫說5年內扭虧，能否捱到5年也成問題。去年蝕錢最多的是Mox Bank及Livi Bank，但它們由傳統銀行牽頭，並背靠多名有財力的股東，一年逾4億元的虧損，不算什麼；而WeLab Bank去年蝕2.88億元，卻是相當入肉。WeLab本身只是初創，雖然背後有一堆股東，實力始終不及其他7家雄厚。作為主打零售客戶的虛銀，截至去年底的總股本只8.7億元，8家之中排行尾二（見圖），僅多於被嘲笑為「零產品」的螞蟻銀行。

行業鬥燒錢 能否捱5年成疑

據公司註冊處資料，WeLab Bank今年獲母公司3次注資，合共1.01億元，目前總股本升至9.71億元，但對於推高息定存、高回贈這種燒錢的經營模式，1億元或只夠燒數個月。最近其母公司WeLab宣布獲安聯集團領投新一輪6億元融資，WeLab亦不否認上市傳聞，早前更直言有研究SPAC。看來，即使它不是蝕錢最多或投資額最多的虛銀，它也肯定是最「等錢使」的虛銀。

[李曉佳 財經澡堂]