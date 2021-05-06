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耶倫急澄清加息言論 美股早段微升

【明報專訊】美國財長耶倫的加息言論周二一度令美股急跌。她澄清之後，美股周二尾段倒升。昨晚開市初段延續升勢，但ISM服務業指數意外地由3月的63.7跌至62.7，令升幅大為收窄。至深夜11時半，道指、標指及納指微升。

科技股反彈 蘋果升1.6％

美國媒體The Atlantic周二早上播出耶倫的訪問，她指未來利率可能有必要適度升高以免經濟過熱。她的言論引發市場波動，道指周二曾跌347點、美國科技股重挫，美元觸及兩周高位。白宮新聞秘書普薩基也要急急幫耶倫「補鑊」，指她十分清楚聯儲局的獨立性。普薩基同時強調，總統拜登與耶倫一樣，認真看待通脹風險。

周二下午，曾任聯儲局主席的耶倫亦在《華爾街日報》一個網上論壇上澄清：「我並沒有對利率水平做出預測或建議。」她又說沒預期通脹會持續地維持高水平，即使發生聯儲局亦有工具控制。「若有任何人看重聯儲局的獨立性，這個人一定是我。」

在她澄清後，美股周二倒升收市，但科技股龍頭當天仍普遍下跌。昨晚早段科技股多反彈，蘋果升1.6%，報129.85美元，Alphabet升1%，亞馬遜及facebook亦升0.3%。油價上升令雪佛龍及埃克森美孚等股價昨晚再升2%。

上月「小非農」新職逾74萬 7個月最多

美國調查機構ADP昨晚公布俗稱小非農的私人機構職位4月增加了74.2萬個，是自去年9月以來7個月新高，亦較3月經修訂後的56.5萬個新職位多，但較市場預期的85萬個少。經濟復蘇令消閒及酒店業新增23.7萬個職位，貿易及運輸業亦增加了15.5萬個職位。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯昨晚指，雖然美國政府開支因為疫情空前地龐大，但通脹失控的風險仍十分低。

沙特調低亞洲油價 紐約期油仍升

印度疫情打擊經濟，沙特阿拉伯昨天公布6月輸往亞洲原油價格每桶減0.1至0.3美元，這是沙特自去年12月後首度調低亞洲油價。消息未有令油價受壓，紐約期油再升逾1%，報每桶66.47美元。

（綜合報道）

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