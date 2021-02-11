證交會高調查併購 SPAC遇冷 上月集資額少於50億美元 按月大減

《金融時報》報道，美國太空運輸初創公司Momentus在3個月前宣布與SPAC公司Stable Road Acquisition Corp（SRAC）進行總值12億美元的合併交易，Momentus更曾聲稱，到2027年時收入會超過40億美元。證交會因應該等公司宣布合併交易的聲明進行調查。SRAC更要於今天尋求股東同意延長完成交易時間3個月。截至昨晚11時，SRAC股價升1.44%，見11.24美元。

太空科技公司Momentus借SPAC上市被查

目前美國有近500家上市SPAC，提供1420億美元的資金池供併購，但據了解證交會思路者指出，SPAC受零售投資者歡迎，卻未有就運作或內幕人士如何賺取可觀回報作清楚說明，引起監管機構注意。近期已見監管機構過問機構樂觀的收入預測，及包括歌影視三棲女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與前未婚夫、職業棒球名宿Alex Rodriguez參與SPAC詳情。隨着證交會委任前商品期貨交易委員會主管蓋斯勒（Gary Gensler）領導證交會，擔任主席，銀行界及法律界人士預期，SPAC將成為證交會的首要處理重點。

監管機構加緊插手下，據Refinitiv數據顯示，4月份只有少於12家SPAC完成招股，為去年6月份以來最慢。SPAC進行合併交易亦大為減慢，參與跟進投資的私募股權投資者（PIPE）更抽身離場。同時目前有三分之二未有公布任何合併交易的SPAC，股價低於上市價10美元。個別之前大熱的電動卡車製造商Nikola及電池公司QuantumScape的股價甚至從歷史高位大跌最多八成。

供購股權當負債 投資者卻步

此外，美國證交會亦醞釀要求SPAC向投資者提供附帶購股權同時要視之為負債入帳，觸發投資者擔心SPAC面對公平值大幅變動，影響公司「賣相」。另SPAC因為被投資者質疑進行合併交易時欠缺充分披露，面對訴訟正在增加，更招惹沽空者施襲。種種因素正令原先火熱的SPAC市場加速降溫。

（綜合報道）

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