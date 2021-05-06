理柏4月強積金數據 人均賺5286元

美股基金平均回報5.5%最高

404隻基金之中，單月回報率最高的頭10位，有8隻追蹤美國股票。當中以由萬通保險提供的美股基金，以及由宏利提供的北美股票基金表現最佳，上月分別升6.96%及6.85%。翻查資料，這兩隻基金主要追蹤老牌科技股，投資組合資產包括亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）及蘋果公司（美：AAPL）等。

追蹤港股的MPF方面，37隻基金平均回報3.3%，高於恒指同期升幅1.22%。其中22隻基金跑贏大市，單月回報最高首3隻基金均由永明提供，當中以「施羅德強積金香港投資組合」升2.91%最多；基金主要投資新經濟股如「ATMX」。另跑輸大市15隻基金當中，僅由海通提供的「海通香港特區基金-A」錄得負回報0.12%。