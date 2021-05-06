美財長提加息 科技股受壓拖累恒指 恒科指見兩周低 消息帶動銀行股做好

明報記者 歐陽偉昉

昨晚美股開市回升，不過恒指夜期繼續向下，截至晚上10時報28,314點，低水104點。港股通將於今日恢復交易，昨日主板成交略為回升至1011億元。科技股為昨日下跌源頭，阿里巴巴（9988）跌2.31%，騰訊（0700）和美團（3690）分別跌1.85%和1.64%，ATM合共拖累恒指跌113點。

恒指夜期續向下 低水逾百點

中型科技股跌幅更大，華虹半導體（1347）跌7.48%，SaaS股重創，金蝶國際（0268）跌7.09%，明源雲（0909）跌6.33%。此外，高估值內需股亦一同向下，海底撈（6862）跌6.07%，為表現最差藍籌，安踏體育（2020）跌2.24%。不過，加息消息相對利好銀行股表現，恒生（0011）升3.42%，為表現最佳藍籌，中銀香港（2388）升1.81%。

分析：注意科技股會否跌穿3月低位

富昌證券業務部高級副總裁潘家榮指出，港股整體走勢較美股弱勢，科技股本身更因內地監管、配股等因素，即使有反彈未能持續，一旦外圍下跌科指將會更淡，投資者需注意會否跌穿3月時低位。他又稱，恒指上周則已失守28,800點的好淡分界線，目前宜守不宜攻。

資源股逆市升 五礦資源江西銅升逾2.7%

此外，經濟復蘇、商品運量和惡劣天氣繼續帶動大宗商品上升，追蹤23種物料價格的彭博大宗商品現貨指數，昨日創2011年9月以來新高（見圖），指數自去年3月低位已累升逾七成。倫交所3個月期銅昨升1.4%至每噸9946美元，續向一萬美元邁進，紐約期油近日亦企穩在66美元一桶，昨報66.25美元。

港股資源股逆市上升，銅股五礦資源（1208）和江西銅業（0358）均升逾2.7%，中海油（0883）和中石油（0857）亦升逾1%。