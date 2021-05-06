經濟

首季美心盈利改善 32餐飲品牌加入Yuu

【明報專訊】在新加坡上市的牛奶公司昨日公布第一季度營業簡報，指截至今年3月底止第一季度整體業務仍受疫情影響，其中集團與創辦人伍氏家族各持五成股權的香港連鎖飲食集團美心，今年第一季度盈利按年有改善，更有32個餐飲品牌加入到「Yuu」會員計劃。

牛奶公司：超市雜貨零售首季收入跌

牛奶公司指出，集團包括超市在內的雜貨零售業務，今年首季收入按年下跌，主要是相比去年同期，市民購物態度恢復較正常狀態；但撇除去年同期狀態較特殊、與2019年第一季度相比，收入仍有增長。便利店生意方面，首季收入按年增長，主要因為內地華南地區去年同期多處封城所致。

美心方面，首季盈利按年有增長，但仍受疫情下限制措施影響。牛奶公司稱，去年推出的會員儲分計劃「Yuu」在港已有330萬名會員，累計發出獎賞分數達600億分。集團又稱，有32個美心旗下品牌已加入Yuu計劃。

至於包括萬寧在內的健康及美妝業務，在本港依然缺乏內地旅客下仍然備受影響，首季收入及盈利未如理想。

此外，牛奶公司及中電（0002）旗下中電源動昨日公布，在惠康新鮮食品中心天台合作建造太陽能發電系統，料於2022年第二季落成，系統每年產生逾100萬度可再生能源，根據其估計發電量，將成為中電可再生能源「上網電價」計劃中，零售業界別最大的太陽能發電系統。

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