法媒：匯控售當地業務或需注10億歐元

發言人又稱，該行仍在繼續對法國零售銀行業務進行戰略評估，並就潛在出售進行談判，但尚未作出放售決定。

匯控：一旦出售將產生損失

匯控昨日受惠於美國財長耶倫一度表示有需要加息控制經濟過快增長言論，與銀行股一同上升，收報48.4元，上升0.52%。早在去年9月，市場已傳出匯控需要出錢才能放售法國零售銀行業務，但當時指Cerberus要求匯控注資至少5億歐元，較是次10億歐元為少。今年3月市場消息稱，匯控已拒絕另一家買家出價，其法國零售銀行買家只剩下Cerberus。

《回聲報》報道，匯控在法國零售銀行業務，有230間銀行網點和4000名員工，需要進行2億歐元的科技投資。匯控在2000年購入法國零售銀行業務，該行已在今年首季業績預告，假如落實出售該業務將錄得虧損。去年2月匯控公布重組計劃，表示會從表現欠佳的業務減少投放資本，於2022年前削減風險加權資產總值超過1000億美元，當中歐洲業務會削減風險加權資產約35%。