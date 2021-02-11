港交所上市門檻傳減辣 業界：GEM改革前應維持不變

明報記者 馬迪帆

據諮詢文件，港交所原先建議，主板公司3年累計盈利要達1.25億元或1.5億元（見表）才可上市。《南早》引述消息人士指出，港交所「減辣」一方面是由於受到各界反對，另一方面是考慮經濟環境，因疫情令大部分企業盈利受創。該人士續稱，港交所亦擬修訂後，容許符合特定要求的公司可申請豁免遵守新盈利門檻。此外，他指出，港交所正着手準備改革GEM，以幫助中小企融資。翻查資料，GEM今年「水靜鵝飛」，至今逾4個月以來，僅得1隻新股裕程物流（8489）上市。

傳3年盈利調整至8000萬 較現要求增六成

上市公司商會早前向港交所提交諮詢回應，明言反對建議。上市公司商會總幹事黃明偉昨日回應表示，以3年8000萬元盈利作為新標準仍不理想，並指GEM改革推進前，不應作任何改動。港交所諮詢文件指出，上調盈利要求理由之一，是近年上市中小企市盈率偏高。黃明偉批評，「市盈率偏高」是當年港交所徑自上調上市公司市值門檻，未考慮周全才造成此現象，不應由企業承擔後果。他又稱，殼股問題已不存在，因此打擊殼股亦非藉口。他強調，港交所不應「只招呼大客」，若今次通過上調盈利門檻後，GEM情况卻未有改善，將令部分企業失去融資渠道。

上市公司商會：港交所不應「只招呼大客」

專門服務中小企的萃華合規執行總監黃俊傑早前曾向本報表示反對修訂，他認為市傳的新盈利門檻屬合理，相信符合多數中小企盈利能力。黃表示初步可接受方案，不過亦有待公布更多方案細節才能完整評估，例如3年盈利的分布是「4+4」（最近一財年盈利4000萬元，前兩財年累計盈利4000萬元）抑或是「5+3」。他亦強調，GEM 未來方向仍是一大問題，中小企現時仍缺乏有效融資平台，相信兩板改革應同時進行。