港4月PMI微跌至50.3 營商情緒7年最佳

料今年GDP增4.4%

IHS Markit經濟部總監Andrew Harker指出，即使過去經驗顯示樂觀情勢還可能迅速逆轉，但在疫情依然受到控制，並有更多人接種疫苗的預期下，香港企業對經濟前景創下逾7年以來的最高信心。該機構預料，今年香港GDP將有4.4%的增長。

各成分指數表現方面，除了產出及新訂單指數事隔3年後重上50以上，用工指數亦連續3個月企穩50以上，反映企業願增聘人手，只是4月份較3月略跌0.4點至50.5。不過，雖然新訂單指數有所上升，4月來自中國的新業務量卻較3月有所減少。

與此同時，因應大宗商品價格上揚，原材料價格飈升，4月份採購成本大幅增加6.1點至59.7，整體進口價格亦升2點至53.8。然而，產出價格不升反跌，從3月的49.7降至4月的49.3，主要是因為企業欲吸納客戶、加強競爭優勢而提供折扣。此外，3月企業積極採購投入品，庫存指數曾升至55.4的高位，但因儲備充足，因此4月企業減少購入，儲備量縮減，庫存指數跌至48.6。