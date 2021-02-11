港4月PMI微跌至50.3 營商情緒7年最佳

【明報專訊】市場研究機構IHS Markit昨日公布4月份香港採購經理人指數（PMI）為50.3，雖略較3月的50.5輕微下跌，但產出與新訂單指數均重返50以上的擴張區域（見圖），為2018年3月以來首次。此外，隨着接種疫苗工作進行，加上社交限制措施進一步鬆綁，企業對未來一年經營前景信心有顯著好轉，樂觀度創2014年2月以來最高。
料今年GDP增4.4%
IHS Markit經濟部總監Andrew Harker指出，即使過去經驗顯示樂觀情勢還可能迅速逆轉，但在疫情依然受到控制，並有更多人接種疫苗的預期下，香港企業對經濟前景創下逾7年以來的最高信心。該機構預料，今年香港GDP將有4.4%的增長。
各成分指數表現方面，除了產出及新訂單指數事隔3年後重上50以上，用工指數亦連續3個月企穩50以上，反映企業願增聘人手，只是4月份較3月略跌0.4點至50.5。不過，雖然新訂單指數有所上升，4月來自中國的新業務量卻較3月有所減少。
與此同時，因應大宗商品價格上揚，原材料價格飈升，4月份採購成本大幅增加6.1點至59.7，整體進口價格亦升2點至53.8。然而，產出價格不升反跌，從3月的49.7降至4月的49.3，主要是因為企業欲吸納客戶、加強競爭優勢而提供折扣。此外，3月企業積極採購投入品，庫存指數曾升至55.4的高位，但因儲備充足，因此4月企業減少購入，儲備量縮減，庫存指數跌至48.6。