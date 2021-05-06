經濟

澳博擬發澳門元債券 濠賭股首家

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布擬發行港元及澳門元優先票據，擬將所得款項淨額約90%用於償還興建上葡京的銀團貸款，餘額用作一般企業用途。若落實計劃，澳博將成為首家濠賭股在澳門安排優先票據上市。集團副主席兼行政總裁蘇樹輝回覆本報查詢時稱，是次擬發行澳門元優先票據規模不大，暫時約2億元左右，待熟悉澳門發債情况，將來有機會進一步在澳門發債。

蘇樹輝：發債規模不大 暫約2億

繼光大控股（0165）在3月份安排3億美元優先永續資本證券在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）上市後，澳博是第二家安排債券或票據到MOX上市的港股，但以發行澳門元產品而言，澳博是首家。蘇樹輝稱，今次他們擬發行澳門元債暫時約2億元左右，聽聞當地反應熱烈。雖然今次澳博首度參與澳門債市，他指出：「今次熟習澳門發債情况後，期望日後有機會進一步使用澳門的發債渠道，亦希望可以支持當地債市。」

他續稱，澳博發展上葡京約籌組250億元銀團融資，至今已償還90億元，現時發新票據將進一步償還該批融資。連同集團尚有的存款儲備，正好為將來續賭牌作準備。雖然目前澳門訪客增多，但他形容暫時大客不多，業界仍處守勢。根據美銀報告指出，上葡京共有304張賭枱。GGR Asia引述Sanford C. Bernstein稱，有150至200張為新增賭枱。

MOX暫時尚見上載澳博的優先票據資料，據彭博引述消息稱，港元及澳門元的5年期優先票據年息4厘，首3年不可贖回。

另若被撤銷賭牌或賭牌出現改動，持有人可行使認沽權。現時到MOX上市澳門元債券只有51億元，主要由中銀澳門及工銀澳門發行。

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