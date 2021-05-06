彭博分析：大量外籍撤港 住宅租金年內跌一成

黃智亮於報告指出，現時本港人口按年下跌0.6%至747萬，隨著英國政府收到2.7萬份BNO申請，意味香港人口或再進一步減少。雖然租賃市場氣氛疲弱，惟香港強勁的住屋需求仍成功支撐樓價保持堅挺。與2019年年中的旺市高位比較，本港樓價至今累跌不足4%。

半山等豪宅租金跌幅最大

根據地產平台千居數據，全港各區住宅租金變幅當中，以外籍人士及內地富豪鍾情的半山區和深水灣等物業跌幅最大，平均租金較2019年的高位挫25%。此外，受外國學生和年輕白領青睞的上環蘇豪區，租金較高位跌兩成。平台營運總裁James Fisher表示，2019年的社會運動增添本港經濟不確定性，加上出行困難進一步拖低租金走勢；而肺炎疫情及嚴重經濟衰退更使租房需求受壓。

事實上，各地金融中心的租金在新冠疫情之下亦出現暴跌。根據彭博數據，美國紐約的租金於過去一年挫14%，英國倫敦則下跌8.1%；僅新加坡租金逆市升2.4%。另根據差餉物業估價署資料，今年2月份實用面積約1722方呎或以上的大型單位，租金回報率僅錄1.8厘，創私宅市場有紀錄以來最低。