經濟

標普：居家工作多 甲廈租金未見底 料零售物業仍需減租 住宅價格獨看升

【明報專訊】本港經濟增長似企穩回升，但評級機構標普昨日警告，本港商業地產市道還會受壓，尤其是寫字樓租金與出租率仍未見底，主因是受企業推動在家工作計劃所致，料寫字樓復蘇之路仍然漫長。零售物業方面，標普料業主未來一年至一年半仍需要減租，且一日未完全通關，零售市道都難重回高峰。三大類物業當中，標普僅看好住宅物業，認為因為供求失衡及低息環境，預計價格在今年有5%升幅。

明報記者 陳子凌

標普指出，住宅物業則可望於今年擺脫疫情衝擊，一來本港失業率似乎已見頂，對中原城市領先指數（CCL）有支持作用（見圖），加上需求旺盛，土地和住房供應長期短缺，以及持續低息環境，因此預期香港住宅樓價今年可望升5%。成交量亦有機會在發展商積極推盤下有所增加。標普還認為，基於本港房屋結構性供應短缺，住宅樓價在未來2至3年會繼續復蘇。

料住宅今年漲5% 價量齊升

然而該行認為，寫字樓的復蘇較為滯後，部分原因是在家辦公促使長期需求轉移，寫字樓業主在未來一兩年處理續租時或會提供更多優惠，因此無論出租率及租金均面對長期向下壓力。從供求看，中區寫字樓空置率已較2018年低位上升4倍，這與市場內有270萬平方呎寫字樓樓面淨釋放有關。同時國際金融機構放棄部分樓面以削減成本，空置的樓面要由中資金融機構吸納。

中區寫字樓空置率3年飈4倍

標普預期，成本意識較強的企業在未來一年會將營運地點遷往非核心區，中區寫字樓要在租金跌至吸引水平才會重新吸引租客，這個過程料需時兩至三年。標普指，中區及港島東的租金呎價差距由2019年2月的94元，縮窄至今年首季的62元，已反映相關情况。

一日未通關 零售物業難返高峰

零售物業方面，標普估計未來一年至一年半，業主或需要繼續以較低租金續租去維持出租率。但因疫情略見緩和，加上疫苗接種，部分零售業改善會令業主提供的續租優惠逐漸減少。然而零售物業的營運環境亦具挑戰性，就算銷售已告穩定，但一日未恢復通關，將會繼續阻礙零售重回高峰。

大和資本的報告亦點出香港經濟復蘇的脆弱，該行指，政府早前進一步放寬了社交距離措施，雖然樂觀看，生活回復正常應該能夠支撐本地私人消費，但近期變種新冠病毒於區內出現，同時疫苗接種率只有一成左右，一旦再爆發新一波疫情，措施將立即收緊，並使剛剛恢復的經濟再度面對困境。

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