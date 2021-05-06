經濟

屯門井財街舖1160萬沽 8年蝕一成

【明報專訊】疫情下不少投資者高價吸納民生商舖，不過，近日有民生商舖卻錄蝕讓成交。市場消息指，屯門井財街15號金銘大廈地下22號舖，面積約500方呎，最近以1160萬元易手，呎價約2.32萬元。資料顯示，原業主在2013年以1250萬元購入商舖，即持貨約8年，帳面蝕讓90萬元或7%，若計算購入時支付的稅款約46.87萬元及佣金等交易雜費，實際蝕逾160萬元或13%。

另市場消息指，筲箕灣筲箕灣道388至414號逢源大廈地下I舖，面積約1200方呎，以5300萬元易手，呎價約4.42萬元。商舖現由麵店租用，月租13萬元，租期至2022年3月，買家可享租金回報2.9厘。原業主1991年633萬元購入，帳面大賺4667萬元或逾7.3倍。

上月工商舖註冊量按年升兩倍

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月份工商舖註冊共錄得687宗，按年大升2.2倍，並創下兩年新高紀錄；註冊金額則達90.4億元，亦創1年半新高。總計今年首4個月，工商舖註冊量共2353宗，已經超過去年全年的62%，註冊金額累錄289.6億元，也接近去年全年59%。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，該行將今年全年工商舖交投預測，由原先的5250宗，調高至最新逾7000宗水平，即成交量按年將升逾八成。

相關字詞﹕井財街 蝕讓成交 美聯工商舖 民生商舖

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