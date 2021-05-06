屯門井財街舖1160萬沽 8年蝕一成

另市場消息指，筲箕灣筲箕灣道388至414號逢源大廈地下I舖，面積約1200方呎，以5300萬元易手，呎價約4.42萬元。商舖現由麵店租用，月租13萬元，租期至2022年3月，買家可享租金回報2.9厘。原業主1991年633萬元購入，帳面大賺4667萬元或逾7.3倍。

上月工商舖註冊量按年升兩倍

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月份工商舖註冊共錄得687宗，按年大升2.2倍，並創下兩年新高紀錄；註冊金額則達90.4億元，亦創1年半新高。總計今年首4個月，工商舖註冊量共2353宗，已經超過去年全年的62%，註冊金額累錄289.6億元，也接近去年全年59%。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，該行將今年全年工商舖交投預測，由原先的5250宗，調高至最新逾7000宗水平，即成交量按年將升逾八成。