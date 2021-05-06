天宇海實呎破1.5萬 反修例前水平

新港城細3房933萬沽 同類新高

另同區新港城再錄高價成交，中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，高價成交單位為H座中層05室，實用面積551方呎，屬屋苑細3房間隔，成交價932.5萬元，實呎16,924元，成交價創屋苑同類單位新高紀錄。原業主2005年以280萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利652.5萬元或2.3倍。

此外，奧運站君滙港錄得本月首宗成交，即有2房以破千萬元易手。

君滙港本月開齋 海景2房破千萬

香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，單位位於6座高層D室，實用面積478方呎，2房間隔，享海景，成交價1058萬元，實呎22,134元，買家為首置客。原業主2006年10月以約361.8萬元購入上述單位，持貨逾14年，帳面獲利696.2萬元或近2倍離場。

尚翠苑綠表2房572萬沽 4年升逾倍

此外，荃灣尚翠苑業主持貨僅數年沽貨，並帳面勁賺離場。利嘉閣助理分區董事鍾景安表示，單位為C座高層10室，實用面積438方呎，2房間隔，望內園景，以572萬元未補價易手，實呎13,059元。原業主2017年6月以274萬元向房委會未補價購入一手單位，持貨近4年，帳面獲利約298萬元或1.1倍。