經濟

天宇海實呎破1.5萬 反修例前水平

【明報專訊】二手氣氛帶動下，馬鞍山私樓做價持續上升。市場消息指，馬鞍山天宇海2A座高層B室，實用面積820方呎，3房1套連士多房間隔，享海景，新近以1240萬元成交，實呎15,122元，呎價為2019年5月中後近兩年新高，即重返2019年中反修例風暴前水平。原業主2010年以792萬元一手購入上址，帳面獲利448萬元或57%。

新港城細3房933萬沽 同類新高

另同區新港城再錄高價成交，中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，高價成交單位為H座中層05室，實用面積551方呎，屬屋苑細3房間隔，成交價932.5萬元，實呎16,924元，成交價創屋苑同類單位新高紀錄。原業主2005年以280萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利652.5萬元或2.3倍。

此外，奧運站君滙港錄得本月首宗成交，即有2房以破千萬元易手。

君滙港本月開齋 海景2房破千萬

香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，單位位於6座高層D室，實用面積478方呎，2房間隔，享海景，成交價1058萬元，實呎22,134元，買家為首置客。原業主2006年10月以約361.8萬元購入上述單位，持貨逾14年，帳面獲利696.2萬元或近2倍離場。

尚翠苑綠表2房572萬沽 4年升逾倍

此外，荃灣尚翠苑業主持貨僅數年沽貨，並帳面勁賺離場。利嘉閣助理分區董事鍾景安表示，單位為C座高層10室，實用面積438方呎，2房間隔，望內園景，以572萬元未補價易手，實呎13,059元。原業主2017年6月以274萬元向房委會未補價購入一手單位，持貨近4年，帳面獲利約298萬元或1.1倍。

相關字詞﹕尚翠苑 君滙港 新港城 天宇海

上 / 下一篇新聞

利．晴灣23均呎1.89萬 屯門新盤價 低逾半年前同區一成 開放式戶折實465萬入場
利．晴灣23均呎1.89萬 屯門新盤價 低逾半年前同區一成 開放式戶折實465萬入場
ONE SOHO次輪銷售前 1房戶售822萬破頂
ONE SOHO次輪銷售前 1房戶售822萬破頂
娛圈樓王任達華3740萬「首置」入市御花園
娛圈樓王任達華3740萬「首置」入市御花園
屯門井財街舖1160萬沽 8年蝕一成
屯門井財街舖1160萬沽 8年蝕一成
標普：居家工作多 甲廈租金未見底 料零售物業仍需減租 住宅價格獨看升
標普：居家工作多 甲廈租金未見底 料零售物業仍需減租 住宅價格獨看升
1個月拆息續受壓 跌穿0.08厘
1個月拆息續受壓 跌穿0.08厘
彭博分析：大量外籍撤港 住宅租金年內跌一成
彭博分析：大量外籍撤港 住宅租金年內跌一成
澳博擬發澳門元債券 濠賭股首家
澳博擬發澳門元債券 濠賭股首家
港4月PMI微跌至50.3 營商情緒7年最佳
港4月PMI微跌至50.3 營商情緒7年最佳
港交所上市門檻傳減辣 業界：GEM改革前應維持不變
港交所上市門檻傳減辣 業界：GEM改革前應維持不變
建業地產旗下中原建業擬上市籌12億
建業地產旗下中原建業擬上市籌12億
法媒：匯控售當地業務或需注10億歐元
法媒：匯控售當地業務或需注10億歐元
首季美心盈利改善 32餐飲品牌加入Yuu
首季美心盈利改善 32餐飲品牌加入Yuu
協興入稟追港航欠款 連息近3億
協興入稟追港航欠款 連息近3億
包浩斯發盈喜 料去年最多賺1億
包浩斯發盈喜 料去年最多賺1億
貝萊德因氣候議題向47公司投反對票
貝萊德因氣候議題向47公司投反對票
恒益確認3執董被捕 包括李沛新夫婦及次子
恒益確認3執董被捕 包括李沛新夫婦及次子
美財長提加息 科技股受壓拖累恒指 恒科指見兩周低 消息帶動銀行股做好
美財長提加息 科技股受壓拖累恒指 恒科指見兩周低 消息帶動銀行股做好
理柏4月強積金數據 人均賺5286元
理柏4月強積金數據 人均賺5286元
許正宇：不宜動用外匯基金作政府開支
許正宇：不宜動用外匯基金作政府開支
證交會高調查併購 SPAC遇冷 上月集資額少於50億美元 按月大減
證交會高調查併購 SPAC遇冷 上月集資額少於50億美元 按月大減
耶倫急澄清加息言論 美股早段微升
耶倫急澄清加息言論 美股早段微升
高盛摩通員工重返辦公室 同業有壓力
高盛摩通員工重返辦公室 同業有壓力
張兆聰：北水今回歸 科技股如續跌要小心
張兆聰：北水今回歸 科技股如續跌要小心
李曉佳：當虛擬銀行的錢買不到麵包……
李曉佳：當虛擬銀行的錢買不到麵包……
技術取勝：長建中線向54元推進
技術取勝：長建中線向54元推進
內地科企「有得震無得瞓」 滴滴出行或成下個目標
內地科企「有得震無得瞓」 滴滴出行或成下個目標
劉思明：本地銀行股向好 短炒中銀香港
劉思明：本地銀行股向好 短炒中銀香港
周顯：牛巿輸錢 不如離場
周顯：牛巿輸錢 不如離場
湯文亮：現在是否應該買樓？
湯文亮：現在是否應該買樓？
內地買車 可選低息分期付款
內地買車 可選低息分期付款
灣區須知：手機App助覓充電站
灣區須知：手機App助覓充電站
業主會佘慶雲：劏房租管針對業主 擬賣樓離場
業主會佘慶雲：劏房租管針對業主 擬賣樓離場
二戰後發展商推分層賣樓 租戶變業主利社會穩定
二戰後發展商推分層賣樓 租戶變業主利社會穩定