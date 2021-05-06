娛圈樓王任達華3740萬「首置」入市御花園

登記買家為任達華（YAM TAT WAH），與影帝任達華名字相同，料為同一人。他僅支付158.95萬元印花稅，為樓價4.25%，意味是以「首置」名義入市。原業主2012年11月2500萬元購入單位，早前以3900萬元放售，議價後減價約160萬元或4%後、以3740萬元易手，持貨逾8年，帳面獲利1240萬元或約50%。

今年初3500萬沽基隆街舖

翻查資料，今年初任達華將與太太琦琦透過公司持有、作長線收租的太子基隆街11號恒利樓地下連閣樓，以3500萬元售予樂風集團創辦人及主席周佩賢持有的One KL II Development Limited，作物業重建之用，任氏夫婦在2010年以1438萬元購入，持貨近11年帳面獲利2062萬元或近1.5倍。

退役乒乓球手陳丹蕾 1900萬沽曉峰閣

另外亦有名人趁旺市沽貨。土地註冊處資料顯示，中半山曉峰閣3座中層A室，實用面積657方呎，2房間隔，連同一個車位，上月下旬以1900萬元易手，實呎28,919元。原業主為已退役的著名香港乒乓球手陳丹蕾（CHAN TAN LUI DANIELLE），她2015年4月以1400萬元購入，持貨6年，帳面獲利500萬元或36%。

賭王四太逾15萬破頂價租出寶翠園

豪宅租務亦暢旺，市場消息指，由已故賭王何鴻燊的四太梁安琪透過公司持有的薄扶林寶翠園的特色戶，以破頂價租出，有關單位為1座高層相連戶，實用面積2692方呎，屬4房3套房連多用途房間隔，近日以月租15.4萬元租出，呎租達57元，創屋苑月租及呎租新高。資料顯示，梁氏2004年以2668.8萬元購入物業，現可享租金回報6.9厘。