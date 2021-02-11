ONE SOHO次輪銷售前 1房戶售822萬破頂

THE HENLEY I六日收逾2000票

ONE SOHO昨日售出兩伙，其中25樓B5室，實用面積308方呎，1房間隔，以822.36萬元售出，創項目成交價新高，實呎26,700元。信置集團營業部聯席董事田兆源表示，另一個單位則為實用面積298方呎的15樓A6室，1房間隔，成交價約776.8萬元，實呎26,069元。該盤5日累售126伙，套現逾8.72億元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，周六及周日經該行購入ONE SOHO之首10名買家，可獲贈兩年租務管理服務，總值10.8萬元。

另內房遠洋（3377）旺角煙廠街千望周六首輪銷售45伙，實用面積172至318方呎，折實價397.8萬至734.4萬元，折實實呎19,596至25,055元。此外，周日（9日）以價單形式發售196伙的恒地（0012）啟德THE HENLEY I，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，樓盤6日暫收2027票，超額逾9.3倍。同系西營盤藝里坊‧1號周日發售8伙，折實價由約728萬至970萬元，折實實呎29,977至33,985元。

路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸晉環，周六次輪以價單形式發售180伙，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，樓盤暫收約5100票，大部分為「復活票」，即首輪向隅客，超額逾27倍，集團擬下周推出特色戶招標，料有機會再創項目新高紀錄。