經濟

利．晴灣23均呎1.89萬 屯門新盤價 低逾半年前同區一成 開放式戶折實465萬入場

【明報專訊】九龍區不足兩周內先後共3個單幢新盤開價。繼旺角山東街ONE SOHO及煙廠街千望後，由有利（0406）及市建局合作發展大角嘴杉樹街利．晴灣23亦趁勢推出應市，首批50伙折實均呎僅18,858元，不但比去年9月同區單幢新盤傲寓首批均呎20,934元低約一成，更貼近上月新地（0016）屯門新盤御海灣II的首批折實均呎18,419元。首批開放式戶折實465萬元入場，值得留意的是，首批50伙折實價全數低於千萬元，意味最高可承做九成按保計劃。

明報記者 歐陽慧恩、林尚民

樓花期僅約7個多月的利．晴灣23，位於大角嘴杉樹街及橡樹街之間，今天開始收票及開放示範單位予公眾參觀，首批單位實用面積276至466方呎，涵蓋開放式到2房間隔，若買家選用即供付款，最高直減折扣16.5%，折實均呎明顯低於近年同區多個新盤的首批折實均呎開售價。

料年底入伙 建期即供折扣相差1.5百分點

除傲寓外，去年5月推出首批價單的恒地（0012）利奧坊．曦岸，當時100伙折實均呎24,260元，利．晴灣23亦較之低開約兩成。至於對比目前旺角區兩大對手ONE SOHO及千望，千望上月28日首批折實均呎22,544元，ONE SOHO首推折實均呎21,538元，利．晴灣23較兩者分別低約16%及約12%。

首批50伙建期價全數低於千萬

相對同區二手屋苑，據區內代理指出，樓齡約3年的利奧坊．曉岸，近月平均二手成交實呎22,363元，利．晴灣23首批折實均呎低約16%，並貼近附近樓齡9年的屋苑形品‧星寓及樓齡8年的奧柏‧御峰。價單資料亦顯示，首批單位最低實呎僅16,859元，為9樓A室開放式單位，實用面積276方呎，折實價僅465.3萬元，同時為首批最低售價單位。

即使買家選用建期付款，仍可享有15%折扣優惠，兩個付款方式僅相差1.5個百分點折扣，料對目前市場上的準買家有一定吸引力。

值得留意是，雖然首張價單折實價後未有1000萬元以上的單位，但從價單資料可見，發展商將向成交價達1000萬元以上的單位提供85%一按，貸款年期最長30年。首兩年P減2.5厘（最優惠利率P=5厘），其後P加1厘。

發展商料項目有加價空間

有利執行董事黃慧敏形容開價為「有利心動價」，日後存在加價空間。項目提供142伙，當中大部分屬1房單位，發展商昨日亦同時首度向傳媒開放設於尖沙嘴金巴利道26號地下的示範單位，以項目11樓C室作為藍本，設一個有裝修及一個交樓標準示範單位。單位屬1房戶型，實用面積317方呎，採開放式廚房設計，從樓書資料可見，項目大部分單位均採開放式廚房設計。

相關字詞﹕有利 新盤開價 大角嘴 市建局 單幢樓 一手新盤 利．晴灣23

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