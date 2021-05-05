中原資產管理洪龍荃：次季股巿欠動力 趁低吸優質股

洪龍荃表示，對港股市場第二季看法趨向保守，目前未見有上升動力。不少外圍因素都為市場籠罩陰霾，尤其是近日市場憂慮通脹上升以致美國10年期債息亦跟隨向上。他透露，目前公司持倉已不如第一季進取，現時僅85%資金配置於股票，並保留15%作現金，部署上會較靈活，同時可把握機會待市場深度調整再入市。

新經濟股增持美團 不考慮拼多多

股票配置方面主，主要圍繞三大範疇，分別是新經濟、消費及醫療行業，三類行業各佔約三成。現時內地實施《反壟斷法》，對市場上各類型的科技企業包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）等作罰款，當中阿里巴巴更被罰182億元人民幣。在此情况下，相信新經濟行業走勢會較為波動，不會有太強動力。選股上，現時重倉於騰訊及美團，相反阿里巴巴及拼多多（PDD）的持倉較少。他解釋，早前騰訊及美團配股，因此適時趁低吸納。

近日美團涉「二選一」等壟斷行為而遭市監局立案調查，同時被給予一個月時間整改，洪龍荃指未來會密切觀察美團能否走出陰霾，他對拼多多看法較保守，早前股價下跌後亦沒有增持，主要是由於創辦人黃崢離開公司。

洪龍荃表示：「儘管黃崢稱公司團隊會按原來方向繼續發展，但始終互聯網世界變化太大，在激烈的鬥爭市場上，頂尖創辦人離坐難免對會公司前景感到憂慮，加上美團是公司的主要競爭對手。」因此，他寧願保守觀察，反而增持美團亦暫不考慮拼多多。

此外，他又看淡阿里巴巴，並指現時估值不高且價錢不算昂貴，但短線難有上升動力，如投資者打算作短線部署，相信半年內股價未必大升。業務層面上，阿里巴巴的雲端業務做得不錯，在計算、存儲、網絡、IaaS基礎能力等方面可媲美海外知名企業，惟電商、外賣、本地生活化服務及螞蟻金服等仍持續受壓，即使股價回落不少亦不考慮增加持倉比例。他表示不會完全不持有，只是現時不是一個增加持倉的適合時機。

對於《反壟斷法》，他認為內地政府無意打壓科技行業，而是令互聯網行業更健康，希望市場持續競爭之餘，亦要顧及消費者感受，將更好服務給予消費者。投資者更應逆向思考，為何這些公司可以做到壟斷市場，相信當中有過人之處。雖然短期影響大型公司股價，但長遠對公司利多於弊，他亦會把握機會，吸納一些優質的科技公司，以騰訊為例，若股價回落至年內550元低位，相信會增加持倉。

消費股方面，公司主要投資於汽車經銷行業，目前主要持有中升控股（0881）及美東汽車（1268），並指出中升是全國數一數二的汽車經銷商，以出售豪華汽車為主要業務，國內很多民眾都熱愛購買汽車，所以早前一些國內汽車品牌例如長城汽車（2333）、吉利（0175）股價有強勁增長。不過從數據可見，豪華汽車每年都有穩定增長，隨愈來愈多內地人富起來，他們購買外國品牌汽車如寶馬、Benz、保時捷的意欲亦愈來愈高，故相信這個領域會持續有良好增長。

消費股吼汽車經銷 中升美東營運贏同業

就汽車經銷行業而言，賣出什麼牌子的汽車及管理存貨的能力非常重要，他舉例來說，假設一輛汽車價值100元，經銷商會自付10元給賣方，另外的90元會向銀行借貸，同時要將汽車以合理利潤盡快出售。公司管理存貨能力及判斷市場情况對盈利有莫大影響，洪龍荃指出，以過去運營觀察，中升及美東算是行內頂尖，在去年疫情下，兩家公司的銷售成績理想，亦跑贏行業。此外，公司將物業管理界定為消費類行業，因此碧桂園服務（6098）亦是一個重要的持倉，而汽車經銷及物業管理佔消費行業持股近一半。

提及市場上的新能源汽車板塊，他指出市場上新能源汽車分為兩類，第一類是利用全新思維造車的車廠，包括Tesla（TSLA）、蔚來（NIO）及小鵬汽車（XPEV）等；第二類傳統汽車行業研發新能源汽車包括長汽、吉利等。兩類車企，他更偏好新思維車廠，認為他們更明白消費者想法，具有能顛覆傳統汽車行業的能力，但目前公司僅持有Tesla。

醫藥股重研發 看好藥明生物藥明康德

醫療行業方面，他指需要做更多研究及分析，以了解公司研發速度及研發效率，例如哪間公司能以較少資金研發最好的藥物。投資方向會分為兩部分，其中一部分是藥物研究，主要持倉有藥明生物（2269）及藥明康德（2359）。他表示：「內地的藥物研究有黃金10年，現時情况如美國上世紀九十年代，當時藥價被控制價格，因此不少公司改為研發藥物而令市值大升，我認為中國在這方面只踏入第二年，未來仍有龐大前上升動力。」

另一部份是醫療器械，主要持有微創（0853），他指去年初以12元買入，認為公司市值至少1000億元人民幣，現時公司市值已衝破早前預期，但見旗下仍有許多產品及業務可分拆上市，相信市值能達萬億元。

黃清瑤 明報記者

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