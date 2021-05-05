美國商會8588萬入市香港鑽石會大廈

面積2750方呎 較美銀中心小一半

上述物業原業主1991年11月以1220萬元購入，持貨逾29年，帳面獲利7368萬元或逾6倍。香港鑽石會大廈一向交投疏落，對上一宗成交要追溯至2018年12月，該廈5樓全層以1.38億元易手，以全層面積4135方呎計，呎價33,374元，以呎價計，上述成交較2年多前低約6%。

翻查資料，美國商會去年下半年起，低調地委託代理放售持有的美國銀行中心中層04至07室及13室，總面積5968方呎，當時意向呎價約3萬元、即1.79億元放售，最終去年10月以約1.4億元易手，即較意向價低3900萬元或22%，呎價約2.35萬元，因早於1996年5460萬元購入，減價後仍大賺8540萬元或逾1.5倍。

去年1.4億沽美銀中心一籃子物業

若計算是次購入香港鑽石會大廈全層金額，美國商會仍有5412萬元「落袋」，但值得留意，香港鑽石會大廈購入的樓面2750方呎，為美銀中心面積約一半。

仲量聯行：部分商廈設備落伍損市值

此外，仲量聯行昨公布 《釋放物業價值》（Unlocking Value in Real Estate）報告，報告指香港樓齡高及設備過時的商廈租金，較地點相若但設備新穎及管理完善的大廈低10%至40%。隨着疫情後有新式設計的物業陸續推出市場，租金差別或會更趨明顯。該行估計，本港樓齡高、設備落伍物業的隱藏價值超過400億美元，即約3120億港元。