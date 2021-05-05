粉嶺昌盛苑業主賠訂再加價放售

原連補價765萬破頂易手 賠訂及佣金17.3萬

另市場消息稱，荃灣中心錄反價成交，有關單位為12座高層B室，實用377方呎，原業主以528萬元放售，及後反價7萬至535萬元獲承接，實呎14,191元。原業主2010年以170萬購入，持貨11年，帳面獲利365萬元或2.1倍。

蔚藍灣畔3房1318萬 屋苑同類新高

將軍澳蔚藍灣畔一個3房戶以破頂價成交，美聯高級營業經理陳澤桁表示，有關單位為2座中層B室，實用面積763呎，3房戶望園景，原業主叫價1298萬元，買家見單位內籠企理，加上項目鄰近港鐵站，故追價20萬元、以1318萬元承接，成交價創屋苑3房同類新高，實呎17,274元。原業主2017年5月以1093萬元購入單位，是次轉手帳面獲利225萬元，物業4年升值21%。

西九四小龍3日錄7成交 昇悅居佔4宗

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月首3日暫錄7宗成交，其中昇悅居佔4宗，平均實用呎價18,393元。昇悅居最新成交為5座高層H室，實用面積698方呎，3房套房間隔，望園景及池景，原業主上月中以1350萬元放售，議價後以1348萬元沽出，實呎19,312元。原業主2015年8月1006萬元買入單位，帳面獲利342萬元或34%。

海柏匯開放式戶逾4年帳蝕3%

不過個別屋苑錄蝕讓成交，利嘉閣地產分行經理林海鈞表示，深水埗海柏匯中層G室，實用面積214方呎，採開放式間隔，外望可享開揚公園景，議價後以425萬元易手，實呎19,860元。原業主2016年11月以約439.3萬元購入物業，持貨逾4年，現轉手帳面蝕讓14.3萬元或約3.3%。