利‧晴灣23加入新盤戰 最快今日開價

屬短期樓花 提供142伙

上述利‧晴灣23位於松樹街23號及橡樹街87號，毗鄰奧柏‧御峯，提供142伙單位，屬短期樓花，項目早於2019年8月已獲批預售，惟一直未有推售計劃。上述項目由有利集團於2016年投得，項目地盤面積8256方呎，可提供住宅總樓面約61,936方呎，以及7739方呎商用樓面。

瓏珀山昨沽10伙套現逾2.4億

此外，多個豪宅新盤錄得成交，其中新地（0016）旗下沙田瓏珀山過去兩周連錄30宗成交，昨日以招標形式售出10伙，單日套現逾2.41億元。

據項目成交紀錄冊顯示，售出的10個單位，包括9伙分層戶及1伙特色戶，實用面積974至1502方呎，成交價由1934.73萬至3048萬元，實呎約1.75萬至2.48萬元，以QUEEN TOWER 1的6樓Garden Suite A室成交價及成交呎價最高，單位實用面積1229方呎，屬4房連雙套房及工作間，附設773方呎花園，成交價3048萬元，實呎24,801元。

BORRETT再沽1伙 項目累套現20億

長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，昨日再售出一伙，成交紀錄冊顯示，有關單位為16樓1號單位，實用面積2945方呎，5房間隔，連兩個車位以2.328億元售出，實呎79,049元。項目今年初推售，迄今累售7伙，套現近20億元。

傳九倉山頂道洋房8.7億「賣殼」沽

另外，會德豐旗下山頂道77/79 PEAK ROAD，2018年時已有兩幢洋房轉由相關人士持有，市場消息傳出，其中實用面積7896方呎，連1938方呎花園、1657方呎天台及1106方呎庭院的79A號洋房，以約8.74億元「賣殼」易手，實呎逾11萬元。