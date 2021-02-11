周末六盤推售579伙 半年最多 THE HENLEY加推50伙 折實均呎逼2.8萬

明報記者 林尚民

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目至今共錄得約1619票（中介人佔約16票），故昨日傍晚再加推3號價單。今張價單涉及50伙，實用379至696方呎，由1房到3房間隔，定價1070.8萬至1960萬元，扣除最高5%優惠後，折實價由1017.26萬至1862萬元，折實平均實呎27,718元，比首張價單26,448元高約4.8%。若對比新、舊價單，其中1號價單中實用380方呎的2座31樓G室1房連衣帽間間隔，定價1048.9萬元，而今張價單中面積相同的2座32樓G室，定價1078.8萬元，較上述31樓G單位貴2.8%，撇除樓層因素，估計加價約2%，而今次加推的2座32樓G室，折實1024.86萬元，實呎26,970元。

晉環周六次輪推售188伙

恒地亦公布首份銷售安排，THE HENLEY I首輪發售208伙，其中196伙於下周日（9日）以價單形式推出，以1619票計，即超額認購逾7倍。另項目周六起招標發售共12伙，包括1伙位於第2座40樓A單位之頂層連天台特色戶，實用1350方呎，連635方呎平台及1176方呎天台，3房2套連衣帽間及工作間間隔。此外，恒地同系大角嘴利奧坊．曦岸昨加推50伙價單，並於周六推售23伙。

另一方面，晉環亦於昨日公布銷售安排，次輪推售188伙，其中180伙周六以抽籤形式發售，另有8伙周六起招標，並於下周一（10日）截標。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目累售246伙，套現近50億元，成交價1156.4萬至6600萬元，成交實呎27,005至54,187元，項目餘下約300餘伙未公布價單，價錢料有溫和加幅。

千望周六首輪推售45伙

內房遠洋（3377）在港首個獨資項目、旺角煙廠街新盤千望，亦於本周六進行首輪銷售45伙。遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，截至昨午1時，項目錄得近200個認購登記，超額逾3倍，項目將於周五截止認購。今批45伙包括17個開放式單位、23個1房單位及5個1房連書房單位，實用172至318方呎，折實價397.8萬至734.4萬元，折實實呎19,596至25,055元。