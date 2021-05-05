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2021年5月5日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
港3月零售額5個月低 遜預期 較2019年仍跌三成 業界：旅遊氣泡料幫助不大
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拒付近億元K歌版權費 Neway遭申清盤
李家傑入股 「B.Duck」申上市
港股成交近9個月最少 夜期急挫
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植耀輝：平保重組方正存不確定
技術取勝：五礦資源中線挑戰6.5元
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周顯：古洞地價 遠超「專業」估算有因
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周末六盤推售579伙 半年最多 THE HENLEY加推50伙 折實均呎逼2.8萬
利‧晴灣23加入新盤戰 最快今日開價
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粉嶺昌盛苑業主賠訂再加價放售
美國商會8588萬入市香港鑽石會大廈
羅珠雄8500萬沽觀塘工廈地廠
中原資產管理洪龍荃：次季股巿欠動力 趁低吸優質股
周顯：古洞地價 遠超「專業」估算有因
【明報專訊】上周，新鴻基地產（0016）以86.14億元中標了上水古洞北新發展區第25區住宅地，以地皮最高可建樓面119.9萬方呎計，每方呎地價達7184元。
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