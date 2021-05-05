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周顯：古洞地價 遠超「專業」估算有因

【明報專訊】上周，新鴻基地產（0016）以86.14億元中標了上水古洞北新發展區第25區住宅地，以地皮最高可建樓面119.9萬方呎計，每方呎地價達7184元。

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