反壟斷案開庭 蘋果早段挫3%

【明報專訊】熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games，入稟美國加州地方法院控告蘋果違反壟斷法的訴訟正式開庭。Epic行政總裁斯維尼（Tim Sweeney）在庭上作證時，指控蘋果的應用程式商店App Store存在壟斷行為。他表示，自己刻意違反App Store規定，以向全球展示蘋果的影響力，以及其對軟件開發商的不公平抽成比例，質疑App Store的利潤比開發者還要多。今次訴訟可能有助重塑價值數以十億美元計的移動設備軟件分銷市場，蘋果股價早段跌3%。
Epic指控App Store營運方式壟斷
去年8月，Epic在《要塞英雄》引入新的支付方式，試圖繞開蘋果App Store及Google Play應用商店抽取的30%佣金，隨即被兩大應用商店下架。Epic認為，App Store的營運方式屬於壟斷行為，蘋果的iPhone和iPad用戶只能從App Store下載軟件，而且蘋果規定應用程式內銷售的商品和服務，須經其支付系統抽佣。Epic表示，並非尋求賠償，而是要突破蘋果對軟件開發商的限制。蘋果則認為，蘋果的政策對App Store的成功至關重要。
此外，美國特拉華州的法官，下令代表特斯拉（Tesla）董事局的律師，移交行政總裁馬斯克（Elon Musk）可能與特斯拉高級法律顧問分享的某些信息，而這些信息與董事會在2018年批准馬斯克的薪酬計劃有關，使馬斯克的潛在收入可能超過500億美元。
法官的命令是回應一些特斯拉股東的申訴，質疑特斯拉董事局給予馬斯克不公平的財富，浪費公司資源。特斯拉昨早段股價跌3%。