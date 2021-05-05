反壟斷案開庭 蘋果早段挫3%

Epic指控App Store營運方式壟斷

去年8月，Epic在《要塞英雄》引入新的支付方式，試圖繞開蘋果App Store及Google Play應用商店抽取的30%佣金，隨即被兩大應用商店下架。Epic認為，App Store的營運方式屬於壟斷行為，蘋果的iPhone和iPad用戶只能從App Store下載軟件，而且蘋果規定應用程式內銷售的商品和服務，須經其支付系統抽佣。Epic表示，並非尋求賠償，而是要突破蘋果對軟件開發商的限制。蘋果則認為，蘋果的政策對App Store的成功至關重要。

此外，美國特拉華州的法官，下令代表特斯拉（Tesla）董事局的律師，移交行政總裁馬斯克（Elon Musk）可能與特斯拉高級法律顧問分享的某些信息，而這些信息與董事會在2018年批准馬斯克的薪酬計劃有關，使馬斯克的潛在收入可能超過500億美元。

法官的命令是回應一些特斯拉股東的申訴，質疑特斯拉董事局給予馬斯克不公平的財富，浪費公司資源。特斯拉昨早段股價跌3%。

（綜合報道）

[國際金融]