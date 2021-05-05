美財長耶倫：或要加息防經濟過熱

她說，儘管相對於美國經濟規模而言，額外的政府支出相對較小，但這仍可能導致利率出現「非常輕微」（very modest）的上調。她同時強調，拜登政府的刺激措施，是為提高美國經濟的競爭力和生產力所必須的投資，「我相信這些投資會使我們的經濟加快增長」。耶倫的最新言論，似乎有別於其周日所指，拜登的經濟計劃不會造成通脹壓力。

美財政部：今季舉債借款額較預期高4倍

美國財政部表示，由於拜登政府推出大規模財政刺激計劃，預計在4至6月季度的可流通債券淨發行量，將達到4630億美元，較2月時預期的950億美元，高出接近4倍。預計截至今年9月底的下半財年，將需要發債1.3萬億美元。美國財政部的最新預測，計入了拜登在3月頒布的1.9萬億美元疫情援助法案的影響。

美國財政部表示，假設美國國會同意在8月1日暫停聯邦發債上限，預計在7至9月季度（2021預算年最後一個財季）將淨融資8210億美元，這將使美國政府本年度的發債總額達到2.28萬億美元，但已較去年的4.01萬億美元有所下降。美國聯邦預算委員會估計，聯邦債務可能增至相當於美國GDP的108％，高於二次大戰後的水平。

美股回吐 道指早段挫250點

美股三大指數周一全線上漲後，昨早段回吐。道指早段跌250點，標普500指數跌1%，以科技股為主的納指更跌2%。facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix及Alphabet等強勢股早段下滑。

美國知名運動品牌Under Armour同意支付900萬美元，換取美國證交會（SEC）結束對其提前計入未來財季銷售額的調查。該公司昨公布，上季收入按年增長35%，並上調年度收入及利潤預測，不過其股價昨早段跌約2%。

（綜合報道）

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