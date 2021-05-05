Pandora棄天然鑽改用人造鑽 稱效果與天然鑽相同 價錢僅1/3

【明報專訊】全球最大珠寶商Pandora宣布，將全面採用人造鑽，停止使用開採得來的天然鑽石製造首飾，以避免礦工待遇問題、開採造成環境破壞等爭議。Pandora計劃在英國發布首批使用實驗室人造鑽的首飾系列，並在2022年起在其他市場推出。不過採用人造鑽的考慮因素之一還是價格問題，因為在實驗室製造鑽石的成本，僅為開採天然鑽石價格的三分之一。Pandora表示，改用人造鑽石可降低價格，使更多消費者買得起鑽石。以銷售負擔得起的首飾作為市場定位的Pandora，目前所製造的鑽飾相對較少，其去年生產的8500萬件珠寶中，只有約5萬件採用了鑽石。
Pandora的人造鑽石產自英國實驗室，定價由250鎊（約2690港元）起。新的人造鑽飾系列，將包括戒指、手鐲、項鍊和耳環。Pandora行政總裁拉西克（Alexander Lacik）稱，人造鑽基本上可造出與天然鑽相同的效果，而且價格較廉宜，製造成本僅為「從地面挖出的東西（天然鑽石）的三分之一」。
稱避免採礦破壞環境等爭議
Pandora表示，改用人造鑽也配合了可持續發展的目標，其在實驗室將碳轉化為鑽石的過程，將用上六成以上的可再生能源，這比例將在明年提升至100％。根據貝恩咨詢公司（Bain & Co）的數據，實驗室人造鑽的市場，目前正以雙位數的百分比增長，尤其是深受年輕客戶的歡迎。
爭取4年內實現碳中和
Pandora早前也承諾不再依賴新開採的黃金和白銀製造首飾。該公司表示，到2025年，該公司只會使用回收的貴金屬，以爭取其生產過程在4年內實現碳中和的目標。隨着顧客和投資者愈來愈注重環保，Pandora的原料取材符合了社會趨勢。愈來愈多的資產管理公司近年也標榜，投資對象要符合環境、社會可持續發展的原則。
雖然珠寶行業長期引入改革，但鑽石開採仍無法完全避免對環境造成破壞，部分鑽石亦可能來自內戰地區軍閥控制的礦場。為解決此類爭議問題，珠寶商Tiffany去年起為客戶提供鑽石的詳細信息，供客戶追溯鑽石開採的路線。
不過在疫情之下，原鑽開採大受打擊。根據安特衛普世界鑽石中心（AWDC）和貝恩諮詢公司的研究報告，由於防疫封鎖措施、旅行限制及經濟不確定因素，2020年全球鑽石銷量下降15%。原鑽產量下降20%，降至1.11億卡。至於全球實驗室製造的人造鑽，產量增至600萬至700萬卡。