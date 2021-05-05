Pandora棄天然鑽改用人造鑽 稱效果與天然鑽相同 價錢僅1/3

Pandora的人造鑽石產自英國實驗室，定價由250鎊（約2690港元）起。新的人造鑽飾系列，將包括戒指、手鐲、項鍊和耳環。Pandora行政總裁拉西克（Alexander Lacik）稱，人造鑽基本上可造出與天然鑽相同的效果，而且價格較廉宜，製造成本僅為「從地面挖出的東西（天然鑽石）的三分之一」。

稱避免採礦破壞環境等爭議

Pandora表示，改用人造鑽也配合了可持續發展的目標，其在實驗室將碳轉化為鑽石的過程，將用上六成以上的可再生能源，這比例將在明年提升至100％。根據貝恩咨詢公司（Bain & Co）的數據，實驗室人造鑽的市場，目前正以雙位數的百分比增長，尤其是深受年輕客戶的歡迎。

爭取4年內實現碳中和

Pandora早前也承諾不再依賴新開採的黃金和白銀製造首飾。該公司表示，到2025年，該公司只會使用回收的貴金屬，以爭取其生產過程在4年內實現碳中和的目標。隨着顧客和投資者愈來愈注重環保，Pandora的原料取材符合了社會趨勢。愈來愈多的資產管理公司近年也標榜，投資對象要符合環境、社會可持續發展的原則。

雖然珠寶行業長期引入改革，但鑽石開採仍無法完全避免對環境造成破壞，部分鑽石亦可能來自內戰地區軍閥控制的礦場。為解決此類爭議問題，珠寶商Tiffany去年起為客戶提供鑽石的詳細信息，供客戶追溯鑽石開採的路線。

不過在疫情之下，原鑽開採大受打擊。根據安特衛普世界鑽石中心（AWDC）和貝恩諮詢公司的研究報告，由於防疫封鎖措施、旅行限制及經濟不確定因素，2020年全球鑽石銷量下降15%。原鑽產量下降20%，降至1.11億卡。至於全球實驗室製造的人造鑽，產量增至600萬至700萬卡。

（綜合報道）

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