澳博首季虧損擴大58%至6.47億

但是副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，澳博近期的業績隨着澳門休閒旅遊業復蘇開始反彈，期待市場在2021年餘下時間能進一步回升。

路氹「上葡京」料上半年開幕

澳博是昨日六大濠賭股中唯一下跌的股份，全日收報9.8元，跌0.61%。集團進一步表示，預計路氹的綜合度假村項目「上葡京」上半年開幕。季內的資本開支為5.48億元，手持現金及存款為24.75億元，債項165.55億元及未動用循環信貸融通100億元。

季內澳博經營貴賓博彩賭枱、中場博彩賭枱及角子機177張、1066張及1207部，分別錄得毛收益4.85億元、20.51億元及1.16億元，按年下跌59.4%、21.3%及17.3%。

貴賓博彩賣碼按年減少逾61%

貴賓博彩賣碼130億元，按年減少61.76%。酒店、餐飲、零售及相關服務收益共6600萬元，按年減少8.33%。按項目劃分，旗艦新葡京的LBITDA為1.15億元；由葡京、回力海立方等四個賭場組成的自行推廣娛樂場則錄得LBITDA共1.17億元；餘下14間衛星場的LBITDA只有600萬元。