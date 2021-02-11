MOX預料3至4年可轉虧為盈

推信用卡服務「Mox Credit」

Mox於今年3月再獲股東注資4.69億元，顧海稱目前資本水平足夠今年營運所需，強調會繼續為未來業務增長投資，亦會研究將業務擴展至保險及財富增值等產品。該行昨天正式推出信用卡服務「Mox Credit」，推廣期內透過Mox Credit於foodpanda消費，CashBack現金回贈「加碼」至10%。

惟Mox客戶策略及發展總監胡潔燕表示，該行客戶目前只能從原有的扣帳卡，以及信用卡服務中二選一，期望於今年內可向客戶同時提供所有兩款服務。

ZA Bank：失業貸款已錄千宗申請

另外，港府早前為失業人士推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，虛銀ZA Bank（眾安銀行）表示，截至昨天下午4時，該行已錄得近1000宗申請。ZA Bank將為參與計劃的合資格申請人，發放最高8萬元的貸款額，還款期最長6年，年利率固定1厘。另該行會為成功申請計劃並同時開戶的新用戶，額外送出400元現金。