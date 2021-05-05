德勤：盡快釐清平保會否接北大資源 否則要另覓白武士

明報記者 陳偉燊

德勤是於3月5日獲委任為方正資訊及其子公司北大資源清盤人。黎嘉恩表示，清盤工作需要獲得北大方正集團管理人及管理層的批准，他坦言在處理公司資產上進展緩慢，有需要加快進度。他說，現時正與北大方正的管理人及管理層積極溝通，冀最終幫助妥善處理方正資訊的債務，維護香港債權人利益，維持海外債權人對在中、港投資的信心。

處理資產進度緩慢 要加快

現時方正資訊主要資產包括持有北大資源60.01%股權、地產發展等業務。據維好協議，方正資訊更為子公司坤智發行的8億美元債務提供擔保。黎嘉恩表示，他們介入後，除着手安排出售方正資訊手上資產外，亦會加緊催收欠款回籠資金。

他表示，希望平保及華發為首財團盡快確定是否接手方正資訊及北大資源，否則要作出準備另找白武士介入。他期望能夠於今個月內確定具體處理方向。

北大資源負資產7億人民幣

北大資源目前負資產逾7億元人民幣，惟黎嘉恩認為「不代表公司一文不值」，希望最終可以如之前處理亞視般成功出售脫手。北大資源停牌前收市價計算，公司市值約10.39億元。他說，債權人難以全數取回貸款，但會盡量爭取較多價值。

料市場對維好債信心大打折扣

同時他預期，經過北大方正事件，市場對維好債的信心恐大打折扣，因事件反映維好協議對借款人缺乏有效約束。

另因應近期經濟收縮，不少資產待售，黎嘉恩表示，有別於傳統方式，近期有不少接手資產的白武士改為採用「協議重組」，先行將擬收購項目的債務大幅削減，令項目大幅減少進行盡職審查的工夫及時間，加快收購進度。

另亦多了重組個案，拉長還款期及爭取部分利息豁免，因此在經濟處於受壓時，仍然錄得成功重組債務的個案。