港股成交近9個月最少 夜期急挫

截至昨晚11時45分，恒指夜期報28,052點，低水505點。

雖然大市呈悶局，市場對通脹升溫的預期，帶動原材料股走勢繼續強勁。大宗商品價格高企，基本金屬股五礦資源（1208）、中國鋁業（2600）股價升逾9%，紐約期油企穩在每桶64美元，中石化（0386）升4.08%，中石油（0857）亦升3.55%。航運股繼續上揚，中遠海控（1919）升6.49%，太平洋航運（2343）升1.36%。

天貓來襲 港視曾跌近8％

阿里巴巴（9988）旗下的天貓香港今日起試業，本地電商龍頭香港電視（1137）早段失守10元，最多急跌7.88%見9.58元，收市報9.77元，跌6.06%。中資金融股昨日走弱，中國平安（2318）上周五晚公布參與北大方正重組，昨跌0.78%，連跌兩日。

北水要到明日才會恢復，耀才證券研究部總監植耀輝認為，目前港股走勢較為反覆，即使日前失守100天線，亦未能肯定恒指自3月底以來的升勢已經完結。他認為需要觀察港股通在周四恢復後，投資氣氛是否有所回復。