拒付近億元K歌版權費 Neway遭申清盤

兩老臣子上月辭任 門店正常營業

本報昨曾向Neway多間分店查詢，職員均表示門店仍正常營業，對於有關清盤消息未有收到任何的通知。至於Neway創辦人兼董事、中星集團（0055）創辦人薛濟傑未有接聽電話。

據了解，雖然薛濟傑早年已將Neway生意交給次子薛嘉麟打理，但實際營運主要是由2001年已在Neway工作的溫國樑，以及林家華二人負責。資料顯示，Neway此前只有4名董事，二人辭任後，只餘下薛濟傑父子。

版權聯盟母公司是由新力（Sony）、環球唱片及華納唱片組成的香港音像聯盟。根據官網上載一封去年12月1日的律師信，版權聯盟自2010年7月推出一個版權授權計劃，讓提供卡拉OK娛樂服務的實體店及機構能夠使用及複製音樂錄像影片，供公眾娛樂。但是，Neway Music所屬的Neway於同年8月向版權審裁處提出異議，質疑授權計劃的條款合理性，並要求支付較低的版權授權費。

曾反控版權聯盟供應不足索償

律師信顯示，由2010年7月至2015年6月期間，版權聯盟一直未有從Neway收到版權費用。版權審裁處裁定版權授權計劃條款為公平和合理，版權聯盟據此要求Neway Music支付期間欠付版權授權費約9035.06萬元。不過，Neway表示公司應付版權授權費為「負數」，公司甚至於2019年入稟高等法院反控版權聯盟，未有按協議提供足夠歌曲版權，部分內容只提供演唱會錄像版本，認為對方違反協議並向高院提出索償。

最終根據版權審裁處於2019年12月及去年11月的判決書，法院兩次裁定版權聯盟的收費結構及定價屬合理，要求Neway Music須支付版權授權費9035.06萬元，並負責雙方爭議程序引起的80%訟費。