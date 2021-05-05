L'Occitane去年銷售額跌5.7％

網上銷售大增69.2％ 兩岸生意佳

集團表示，全球因應疫情而實施限制措施，中國內地、台灣全年銷售淨額按年分別升33.7%、15.6%，具有抵禦能力。另外，集團期內淨關閉85間自營零售店，最多分別來自美國及巴西，按年淨關閉25及23間店，香港亦關閉2間分店至33間分店。

截至今年3月底止第四財季，集團主要品牌錄得雙位數增長，銷售淨額按年升6.9%至3.61億歐元，以固定匯率計升12.5%；以報告匯率計L'Occitane、ELEMIS及LimeLife分別增長5.1%、19.8%及19.3%。地區方面，部分市場已經歷疫情一整年，中國內地貢獻逾半增長，季內按年升58.2%至6496萬歐元，俄羅斯、台灣、巴西、美國及英國亦錄得增長，按固定匯率計分別為23.6%、17.4%、9.4%、9.0%及5.1%。