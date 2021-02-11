大行紛調高港GDP預測 最牛看升9.2%

專家指復蘇不均衡不全面 失業率已見頂

華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告稱，撇除低基數，香港首季經濟強勁復蘇主因外部需求轉強，財政刺激延長及本地消費及固定投資改善。不過，如果以兩年均值來消除低基數影響，GDP、私人消費、固定投資及服務出口都低過2019年首季水平。換言之香港經濟復蘇既不均衡，也不全面。不過首季GDP遠勝預期，加強該行對於失業率已見頂的信心，並假設下半年出境限制進一步放寬下，把全年本港經濟增長預測由4.1%上調至5%至6%。

美銀報告則表示，由於尚未通關、第四波疫情，以及勞工市場疲弱，整體消費情緒仍然較弱，惟受惠政府消費券計劃，未來數季私人消費開支增長可望進一步加快。該行將香港今年GDP增長預測由4.7%上調至6.4%。美銀強調，香港未來經濟復蘇取決於數個因素，包括本地疫情發展、疫苗接種進度，以及最少局部通關。同時在高基數考量下，將2022年香港GDP增長預測由4%下調至2%。

信銀國際亦將香港經濟增長由原先4.2%調高至5%，該行經濟師李業勤稱，如果下半年能夠通關，相信全年增長可以進一步調高，他預期，政府最快暑假才開始派發5000元消費券，相信第二季私人消費開支大幅改善機會較低，相信要等待下半年才有明顯升幅。