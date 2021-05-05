港3月零售額5個月低 遜預期 較2019年仍跌三成 業界：旅遊氣泡料幫助不大

明報記者 蕭嘉聰

雖然3月零售額按年升逾兩成，但以實際金額計，卻是去年10月以來5個月新低，與疫情未爆發的年份、即2019年比較仍跌逾三成。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，部分類別例如百貨公司、藥物及化妝品3月分別只升2.2%及18%，在低基數下升幅依然較細，反映該類別仍屬重災區；服裝及珠寶鐘表均錄得大幅增長，亦是低基數所致。至於食品相關的類別錄得跌幅，主要是過去一年表現較好，加上疫情好轉下市民減少在家煮食。

服裝化妝品錄跌幅 消費氣氛仍弱

謝邱安儀預計，4月雖有復活及清明長假期，市民不能外出旅遊下，留港消費帶動市面人流增加，不過市民以戶外活動為主，亦有部分市民計劃等到政府消費券出台才購物，認為消費氣氛依然疲弱。她預計，4、5月零售銷售表現與3月相若，升幅約兩成左右，6至7月升幅會收窄，上半年料持平至錄輕微升幅之間。

她續表示，會員反映超市、便利店、食品相關類別消費至4月已回復正常水平，眼鏡及電器較2019年跌幅收窄至10%，不過重災區包括服裝、化妝品等仍錄得20%至80%跌幅，主要受旅客未能來港消費影響，復蘇較慢。

至於香港與新加坡的「旅遊氣泡」，以及擴大「回港易」計劃，謝邱安儀認為幫助有限，前者只有一個國家，加上疫情反覆，能否如期實行仍是未知之數；而經「回港易」計劃來港，回內地時亦需檢疫14天，認為未有太大幫助。

指裁員最差環境已過 商店料改短租

另外，謝邱安儀指裁員情况見紓緩，估計如再無新一波疫情，業界已渡過最差的環境，而零售商的舊舖亦陸續租約期滿，有空間洽商租金，估計大部分會改簽短租，或直接關店。

政府發言人表示，3月零售銷售錄得顯著按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。扣除期間價格變動後，3月零售業總銷貨量按年升19.8%，首季合計零售業銷貨量按年上升7.2%，較2019的銷貨量仍低32.5%。展望未來，雖然社交距離限制措施2月中逐漸放寬，本地消費者情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。

在各類別零售貨值中，以珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升幅最大，按年上升81%；服裝亦升77.4%。至於去年表現一枝獨秀的民生類別，計及百貨公司超市部門的超市按年跌15%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類亦跌4.4%。