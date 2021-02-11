南北樓舖8000萬沽 46年升140倍

2011年曾傳1.76億元獲洽購 較現成交價高1.2倍

上述由「南北樓」持有之舖位，為蘭芳道7號地舖及1號，面積約1500方呎，土地註冊處顯示，該舖上月由一家海外註冊公司以8000萬元購入，呎價約5.3萬元水平。翻查資料，早在2011年舖市高峰期，當年有傳資深投資者兆安李太出價1.76億元洽購。換言之，現成交價較當年洽購價大跌9600萬元或逾五成。

資料顯示，舖位由南北樓創辦人於1975年以56.5萬元購入自用，2014年由子女繼承，該店去年底宣布無限期休業，而現時成交價較46年前購入價高逾7943萬元或140倍。

李小龍《死亡遊戲》取景地

「南北樓」為香港第一代川菜館，除鐵板乾燒蝦球、宮廷天花等名菜外，店內裝潢亦具古典風味，更曾吸引已故武打巨星李小龍主演的《死亡遊戲》到場取景。

清真牛肉館2880萬沽九龍城舖

另外，市場消息稱，以牛肉餅為招牌菜的九龍城知名餐廳清真牛肉館，其持有自用的九龍城龍崗道1至23號地下A號舖，面積約1000方呎，以約2880萬元易手，呎價約2.88萬元。舖位由清真牛肉館於1990年以242萬元購入，帳面獲利約2638萬元或11倍。按清真牛肉館官方網頁，清真牛肉館擁有逾60年歷史，最早於1970年代在尖沙嘴寶勒巷開業，至1980年代進駐上述龍崗道舖位，現時餐廳亦有租用打鼓嶺道33至35號地舖作分店。