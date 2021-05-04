元朗今年首4個月逼千宗成交

中原副區域營業經理王勤學表示，區內新元朗中心本月首兩日暫錄約2宗成交，其中3座中層A室，實用面積485方呎，2房間隔，以728萬元成交、實呎15,010元，成交價高市價約2%；原業主2009年182.8萬元買入單位，帳面獲利545.2萬元或近3倍。另同屋苑5座高層F室，實用面積780方呎，3房連套房間隔，以市價982萬元售出、實呎12,590元；原業主2012年以599.9萬元買入單位，帳面獲利382.1萬元或64%。

西九四小龍上月52宗 8年半新高

西九四小龍上月共錄約52宗二手成交，創8年半單月新高，僅低於2012年10月所錄67宗的紀錄，本月首兩天暫錄約3宗成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天本月錄首宗成交，位於1座低層E室，實用面積502方呎，2房間隔，以875萬元成交、實呎17,430元；原業主2007年278萬元買入單位，帳面獲利597萬元或2.1倍。

中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌區4月共錄108宗二手成交，較3月所錄114宗回落5%。當中區內昇薈在本月兩日連錄5宗成交，已達上月全月10宗的一半，其中位於5座中層D室，實用面積703方呎，2房間隔，以935萬元成交，實呎13,300元；原業主2013年538.6萬元購入單位，帳面獲利396.4萬元或74%。