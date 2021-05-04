嘉順苑首宗 2房未補價4年帳賺七成

上述成交的嘉順苑單位，為高層7室，實用面積449方呎，2房間隔，上月以540萬元未補價易手，實呎12,027元。原業主於2016年以約318萬元購入單位，而且沒有承做按揭，持貨4年多，帳面獲利約222萬元或70%。嘉順苑只設一座，提供248伙，2016年推出時，售價則由244.58萬至327.57萬元不等。

祥益地產執行董事謝澤銘表示，屯門菁雋高層32室，實用面積132方呎，開放式間隔，最新以262萬元售出，實呎19,848元。

長者一筆過付262萬 購菁雋額印貨收租

原業主2019年221萬元購入單位，帳面獲利41萬元或約18%，雖然持貨未夠3年，需付樓價一成、即26.2萬元額印稅，惟據悉有關稅款由買家承擔。他又表示，買家是一名長者，今次採「一筆過」形式付款，並計劃作收租用途，預計每月收租7500元，租金回報約3.4厘。

峻瀅II 2房780萬破頂

另外，多個屋苑錄高價成交，將軍澳二交投持續暢旺，其中鄰近日出康城的峻瀅II，本月首宗成交即創屋苑2房成交價新高。中原高級分區營業董事伍錦基表示，上述單位為峻瀅II 1座中層H室，實用面積513方呎，2房間隔，享山景，以780萬元易手，實呎15,205元，較市價13,738元高約一成，並創屋苑2房新高。原業主2015年6月以551萬元一手購入單位，持貨約6年，帳面獲利229萬元或約41.6％。

天鑄4房雙套7800萬連車位易手

此外，何文田天鑄錄得大額買賣。中原地產高級營業董事曾向杰表示，天鑄6座低層A室，實用面積2018方呎，4房雙套房間隔，另設工人套房，以7800萬元連車位沽出，實呎38,652元。買家為同區換樓客，原業主2016年11月以6352萬元連車位買入單位，持貨4年多，帳面獲利1448萬元或23%。