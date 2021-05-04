持牌代理人數 連續兩月創紀錄

總計41143人 按月增近百人

與此同時，代理分行數量亦同步增加，反映代理分行數量的營業詳情說明書，4月最新錄得7075份，較3月錄得的7046份，急增29份或0.4%，但略低於去年底的7076份。事實上，截至上月30日，全港持牌代理人數為41,143人，人數除按月增加0.2%外，也屬連升兩個月，總共增加465人，再次創歷史新高。

樓市暢旺料下月再破頂

利嘉閣地產總裁廖偉強回應查詢表示，新冠疫情有所紓緩，特區政府放寬限聚令、推出疫苗接種計劃、與外地達成旅遊氣泡協議，均有利重啟各項經濟活動，加上一、二手物業交投市况皆熾熱，因而吸引不少新人加入地產代理行業。廖續稱，本港地產代理從業員人數近月持續上升、並創出歷史新高紀錄，屬正常現象；若樓市成交氣氛持續暢旺，預計地產代理監管局未來公布的代理人數統計數字，有機會節節上升再創新高。