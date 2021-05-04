晉環實呎5.4萬 區內標準戶新高 4房雙套單位6600萬成交 項目新紀錄

明報記者 林可為

翻查資料，中海外（0688）旗下鴨脷洲南區‧左岸，於2018年以9160萬元售出項目2座33樓實用1907方呎A室，實呎4.8萬元，原為區內分層單位呎價最高紀錄。是次打破同區分層標準戶成交呎價紀錄的晉環4房單位，為第1A座39樓F室，實用1218方呎，成交價6600萬元、實呎54,187元，成交價和呎價皆屬項目新高，呎價更刷新同區分層標準單位新高。

HENLEY I 四日收近1400票

晉環推出招標的10伙4房戶，分佈於1A座28至39樓A、F室，實用1205及1218方呎。路勁銷售及市場推廣總監封海倫表示，首階段售出6伙，成交價5000萬（1A座28樓F室、實用1218方呎）至6600萬元，成交實呎4.1萬元至5.4萬元，套現3.26億元。至於另一焦點新盤、部署最快本周末首輪開售的恒地（0012）啟德THE HENLEY I ，過去4日累獲1394票，以兩張價單已開價146伙計，超額8.5倍。

恒地3新盤周五共推售32伙

此外，恒地同系大角嘴利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧2號，及鄰近港鐵佐敦站的本木，本周五將合共發售32伙。

另恒地系內現樓餘貨持續錄得成交，其中馬鞍山迎海4期迎海‧駿岸，最新售出7座29及30樓複式B室，成交價5379.2萬元，單位實用面積2775方呎連936方呎平台、實呎19,385元。

BORRETT連雙車位單位2.5億沽

其他新盤亦不乏大額成交；長實（1113）日前以4.6億元售出南區淺水灣道90號一幢洋房後，同系港島半山21 BORRETT ROAD，最新售出19樓1號室，實用面積2945方呎，成交價2.5億元（連雙車位）、實呎8.49萬元，買家成交期220日。項目年初開售至今累沽6伙，套現17.5億元。

珀爵不足一周連錄兩成交

部份較「冷門」新盤亦錄成交。遠展（0035）元朗洪水橋珀爵，不足一周連錄兩宗成交，新售出3號屋，實用面積1967方呎連花園，成交價2517.76萬元，實呎1.28萬元，買家獲1088天即3年長成交期；珀爵2018年底至今累售5幢洋房，上述為項目暫時成交價最低一幢。