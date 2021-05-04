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經濟
2021年5月4日星期二
技術取勝
投資策略
外匯基金首季扭虧賺116億 收益按季減92% 余偉文：未來數季非常不明朗
南向債券通「理財通」 冀「下半年頭段」推
天貓香港明試業：助港店了解電商「玩法」
富達大削螞蟻估值51％
逾40上市公司至今未公布業績停牌
「五窮月」首日 恒指失100天線
恒益大股東被捕前大手沽貨 兩日套現3219萬 涉「微信女」案辦公室遭搜查
保監局推「保險相連證券」資助先導計劃
京東物流昨開始推介 預告今年虧損擴大
股神接班人揭盅 股價創新高 巴菲特：一旦我出事 阿貝爾翌日接任
瑞信巨虧案 去年僅從Archegos賺1.4億
Verizon出售雅虎AOL蝕近半
張兆聰：鋼鐵股高位整固後或再上
劉宇亮：未落鑊疫苗股：中生製藥
薛偉傑：華為成功保持熱度 隱患未解
技術取勝：天工國際中線向好
何民傑：重建官商合作 破除「不合作運動」
徐家健：康宏取消上市地位 不如提出私有化
姜濤任匯豐One大使 下周理財平台直播
譽宴主席言論惹抵制 彩福「割席」澄清已分家
劉思明：防守行業靠穩 香港電訊可取
周顯：螞蟻停上巿牽連甚廣
湯文亮：2.5億案恐令電騙增加
晉環實呎5.4萬 區內標準戶新高 4房雙套單位6600萬成交 項目新紀錄
持牌代理人數 連續兩月創紀錄
嘉順苑首宗 2房未補價4年帳賺七成
元朗今年首4個月逼千宗成交
南北樓舖8000萬沽 46年升140倍
葵涌正興工廈67%業權 4.2億放售
技術取勝：天工國際中線向好
【明報專訊】理文造紙中線跌勢已成（圖）
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