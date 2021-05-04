薛偉傑：華為成功保持熱度 隱患未解

業績數字背後見隱憂

先看看華為2020年的業績。華為去年營收達8914億元（人民幣，下同），按年增長3.8%。盈利646億元，按年增長3.2%。

單看去年收入盈利雙雙保持增長，會令人覺得足以收貨。但華為透露，去年11月出售「榮耀」的100億元訂金，已經併入去年業績。因此若扣掉這筆非經常收益，華為去年的盈利其實只有546億元，按年下跌大約12.8%。更令人擔憂的是，華為去年的經營活動現金流只有352.18億元，乃近5年的最低水平，更比2019年大跌了61.5%。

再看看今年第一季的業績。華為今年第一季的營收為1522億元，按年下跌了16.5%。但同期盈利高達168.5億元，按年增長26%。營收大跌，盈利卻居然大升，很多內地媒體都說，是因為華為成功控制成本，那顯然太天真。

其實，主要原因是華為收取的第一筆5G專利授權費已經到帳，達到6億美元，即是大約39.94億元。若沒有這6億美元，華為今年第一季的盈利其實會倒退3.6%。當然，5G專利授權費有別於出售榮耀帶來的收入，這是經常性收入，以後每季都有。以第一季就有6億美元來說，全年可能會達到大約24億美元，比華為早前估計的每年12億至13億美元高出接近一倍。這是比較令人安慰的消息。

但很明顯，未來幾季，美國制裁對於華為營收和盈利的影響，將會逐漸浮現。幸好，華為出售榮耀的收入應該絕大部分還未入帳，還可以「粉飾」一段時間。

冀以汽車業務抵消手機損失

由於華為的消費者業務以往佔營收大約55%，故美國的制裁對其現金流影響絕對不小。這也是華為拼命尋找新業務增長點的原因。

在上海車展中，華為就展出了與北汽新能源合作的首款Huawei Inside智能豪華純電動轎車「極狐阿爾法S華為HI版」，算得上是該車展關注度最高的車型之一。

「極狐阿爾法S華為HI版」搭載了3個96線車規級激光雷達、6個毫米波雷達、12個攝像頭和13個超聲波雷達，以及華為的自研晶片。

這款電動車號稱已經達到了可以全程自行判斷路况、自行駕駛的級別。內地媒體「42號車庫」就在網上發表了一段7分多鐘的短片，其間全程有人坐在司機位，但卻未曾介入。

華為輪值董事徐直軍表示，華為的研發團隊已經試驗過在市區1000公里無干預的自動駕駛，「這比特斯拉（Tesla）好多了」。華為智能汽車解決方案事業部自動駕駛產品線總裁蘇箐亦豪言，指華為如果在演算法上贏不到特斯拉，「我覺得可以關門不用幹了」。

據悉，華為將會與北汽、長安、廣汽以Huawei Inside的方式合作，分別打造三個子品牌，與北汽合作的「極狐」正是其一。而華為與廣汽合作的L4級智能駕駛汽車計劃在2024年推出。

華為消費者業務CEO余承東說：「美國四輪制裁之後，華為手機這種高頻、剛需、海量的產品業務遇到巨大的困難。智能電動汽車銷量雖然沒有手機那麽大，但是單價高，能夠彌補手機的銷量缺失。」據內媒報道，華為的智能汽車解決方案採用了它的自研作業系統「鴻蒙」及自研處理器「麒麟990A」。雖然後者只是採用28nm製程技術，但其庫存至少可以應付未來兩年所需，為華為爭取多一些時間建立「去美化」的晶片供應鏈。

力爭今年1億部設備採用「鴻蒙」

4月28日，Mate 40、Mate 30和P40等部分華為手機用戶已經接收到「鴻蒙」公測版的推送通知，「鴻蒙」升級包的大小在2.8GB至6.2GB不等。華為表示，今年將有數十個品牌、合共1億部設備採用「鴻蒙」作業系統，包括美的、九陽等多間家電生產商。

另外，一名與華為關係密切的數碼博主爆料，指華為和中國航天、中國移動將會在7月合作發射兩枚衛星，進行6G技術測試。如果成功，華為將會在9月份的華為開發者大會上公布消息，並發表「6G白皮書」。

現時國際間對於6G的探索還未成形，還沒有完整的規範。但一般相信，6G乃「天地海一體化」，即是除了地面之外，空中和海面也能夠使用6G。因此，除了傳統的地面基站之外，還必須有衛星，才能建成6G網絡。若上述資訊屬實，華為在美國強力打壓、現金流急跌的情形下，仍然沒有放棄在6G上爭取當領頭羊，顯示出對打壓不低頭的態度，還是值得尊敬的。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]