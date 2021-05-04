劉宇亮：未落鑊疫苗股：中生製藥

4月中國官方PMI指數較上月回落1.6至52，但財新PMI升至近4個月高點。官方PMI由統計局發布，以大中型企業為主，樣本超過3000家；財新PMI數據樣本企業約500家，多反映中小型企業的情况。PMI數據的差異，加上五一黃金周內地長假期令成交疏落，港股踏入5月在成交不足千億下呈弱勢。

持有15.03%科興股權

惟水退，更有利於發掘強者，當中以醫藥和CRO板塊最矚目。印度新冠疫情再度反覆，印度目前是全球新冠肺炎疫苗產量第二大國，疫情失控有可能影響疫苗生產，又或因國內缺貨而限制出口，令內地疫苗相關股份大漲。在中國，已有4款自主研發的新冠疫苗獲批上市，其中國藥集團2款、北京科興1款，康希諾1款，在港上市的國藥集團（1099）和康希諾（6185）先後爆上。預計中國政府將在未來兩個月內承認德國BioNTech疫苗，負責該疫苗於中國大陸及港澳地區的臨牀試驗、上市申請和銷售的上海復星醫藥（2196）5月第一個交易日更大升19.5%。世衛最快將於本周決定是否批准國藥和科興疫苗的緊急授權，下一波炒作會否輪到持有15.03%科興股權的中生製藥（1177），投資者拭目以待。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]