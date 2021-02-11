Verizon出售雅虎AOL蝕近半

道指早段升逾300點

Verizon在2015年斥44億美元購入AOL，然後於2017年再斥45億美元購入雅虎，再將這兩家公司合併。不過由於網民轉向facebook、Google等平台，雅虎和AOL大勢已去，價值也大縮水。法新社稱，是次交易也涵蓋Verizon一些廣告科技業務。Verizon股價早段微升。市場押注美國經濟持續復蘇，受惠於經濟重啟的股票受到追捧。美股三大指數早段向上，道指早段升逾300點。國際油價昨晚升逾1%，布蘭特期油升穿每桶67美元。

不過昨公布的美國4月ISM製造業指數，回落至60.7，由3月所創的逾37年高位64.7下滑，遜於分析師預期。供應鏈問題持續，原材料短缺，都限制了製造業產能。上月的新訂單指數亦由3月的68，回落至64.3。數據公布後，美國10年期國債孳息率回落至1.6厘以下。

美國財長耶倫試圖談化市場對通脹憂慮，指拜登政府的刺激計劃分8至10年撥款，認為不會造成通脹，即使通脹加劇，也有足夠的工具應對。市場亦關注聯儲局主席鮑威爾凌晨在網上參與《華爾街日報》就業峰會（Jobs Summit），會否為貨幣政策走向透露端倪。

（綜合報道）

[國際金融]