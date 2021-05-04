瑞信巨虧案 去年僅從Archegos賺1.4億

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，在Archegos Capital爆倉事件損失54億美元（約421億港元）的瑞信，去年僅從Archegos獲得1750萬美元（約1.4億港元）的收入。這宗「世紀爆倉」事件為全球多家投行合共帶來逾百億美元損失，當中半數由瑞信承擔。消息稱，由於與Archegos的合作收入低、風險高，引起瑞信董事局和高層的關注，尤其是當瑞信高層得悉Archegos負責人Bill Hwang並非其私人銀行客戶後，瑞信管理層有感與其從事高風險活動並不合理，現正就相關業務的安排展開調查。
知情人士稱，瑞信與Archegos股權互換交易的保證金要求僅為10%，並允許Archegos在部分交易享有10倍的槓桿率。相比在爆倉事件損失最小的高盛，瑞信提供的槓桿率約是後者的兩倍。面對巨額損失，瑞信向股東籌集資金，以支撐其資產負債表，並削減了員工的獎金。此外，比特幣由上月中的6.48萬美元歷史高位回落之際，以太幣（ether）的升勢加劇，昨首次升穿3000美元，並曾升破3200美元關口創新高，市值衝上3500億美元，超越美銀、迪士尼等美國大型企業。今年以來，以太幣升幅超過3倍，跑贏比特幣今年以來約1倍的升幅。
比特幣高位回落 以太幣創新高
由於以太幣預定於7月在倫敦硬分叉，當中包括對以太幣的收費結構做調整，預計以太幣的交易費用將會降低，並減少給礦工的獎勵，而這些通常是推動幣值上漲的因素。根據數據供應商CoinGecko的數據，加密貨幣目前的總市值為2.3萬億美元，比特幣的佔比約46％，低於今年初的70％。排名第二的以太幣，佔比升至15％。狗狗幣今年以來也走勢強勁，升幅達150倍，市值達500億美元。