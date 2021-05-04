瑞信巨虧案 去年僅從Archegos賺1.4億

知情人士稱，瑞信與Archegos股權互換交易的保證金要求僅為10%，並允許Archegos在部分交易享有10倍的槓桿率。相比在爆倉事件損失最小的高盛，瑞信提供的槓桿率約是後者的兩倍。面對巨額損失，瑞信向股東籌集資金，以支撐其資產負債表，並削減了員工的獎金。此外，比特幣由上月中的6.48萬美元歷史高位回落之際，以太幣（ether）的升勢加劇，昨首次升穿3000美元，並曾升破3200美元關口創新高，市值衝上3500億美元，超越美銀、迪士尼等美國大型企業。今年以來，以太幣升幅超過3倍，跑贏比特幣今年以來約1倍的升幅。

比特幣高位回落 以太幣創新高

由於以太幣預定於7月在倫敦硬分叉，當中包括對以太幣的收費結構做調整，預計以太幣的交易費用將會降低，並減少給礦工的獎勵，而這些通常是推動幣值上漲的因素。根據數據供應商CoinGecko的數據，加密貨幣目前的總市值為2.3萬億美元，比特幣的佔比約46％，低於今年初的70％。排名第二的以太幣，佔比升至15％。狗狗幣今年以來也走勢強勁，升幅達150倍，市值達500億美元。

（綜合報道）

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