股神接班人揭盅 股價創新高 巴菲特：一旦我出事 阿貝爾翌日接任

芒格此番言論，被視為阿貝爾將繼任巴郡CEO的「線索」。CNBC昨證實，巴菲特公開了阿貝爾的繼任人身分。巴郡A、B類股早段股價創新高。

CNBC昨證實，90歲的巴菲特曾表示：「巴郡各董事一致同意，一旦我今晚發生什麼事，阿貝爾將在翌日接任。一旦阿貝爾發生什麼事，就由賈恩（Ajit Jain）接任。」CNBC表示，從巴菲特的角度來看，芒格只是承認了董事會的一貫共識。巴菲特稱，巴郡董事會「一直以來就誰可在翌日接任的問題，基本上達成了一致的協議」。

現年59歲 年齡成「最重要因素」

巴菲特讚揚59歲的阿貝爾（Greg Abel），以及69歲主管巴郡保險業務的副董事長賈恩的出色表現，並補充年齡是董事會衡量繼任人選的決定因素，因為若這人可掌舵20年，情况就很不同。

巴菲特自1965年執掌巴郡，而芒格自1978年起擔任副董事長，兩人逾40年來合作無間。

巴菲特於2006年的致股東信，首次談到接班計劃。雖然董事會內部一直知悉交棒方案，但繼任人選從未對外公布。自阿貝爾與賈因於2018年晉升為巴郡副董事長以來，兩人都被視為繼任人選的頂頭大熱。

盛讚「永不做蠢事聰明人」

阿貝爾掌管巴郡的非保險業務，包括巴郡能源（BHE）、鐵路巨頭BNSF Railway，以及雪糕連鎖店Dairy Queen、時思糖果（See's Candies）等數十家企業。在今年的股東大會，外界認為阿貝爾比以往高調。市場人士指出，他花很多時間為巴郡的可再生能源投資辯護，又談到通脹壓力對巴郡的影響，以及鐵路資產競購等問題。分析指他對答條理清晰，應可傳承巴郡的文化。外界形容他雖缺乏巴菲特的魅力及演說技巧，但他的長遠思維、明智花錢的能力，贏得巴菲特的信任。

巴菲特在2013年的一次講話稱：「阿貝爾是一流人才，這世上有很多聰明人，但有些聰明人會做非常愚蠢的事，而他是一個永遠不會做蠢事的聰明人。」

阿貝爾生於加拿大艾伯塔省，1984年畢業於艾伯塔大學，擁有會計專業，曾加入羅兵咸永道（PwC），並曾效力於地熱能源公司CalEnergy，於1992年加入巴郡。巴菲特公開繼任人選，並沒有改變巴郡繼承計劃的其他細節，預計巴菲特的兒子霍華德（Howard）將擔任非執行董事長，庫姆斯（Todd Combs）與韋希勒（Ted Weschler）仍將繼續擔任投資經理。

巴菲特兒子料將任非執董

不過巴郡的權力交接仍可能面臨一些挑戰。由於巴菲特計劃捐出絕大部分財產，而這些財產主要是巴郡A類股票。若要捐出，這些股票須被轉換為B類股票出售給其他投資者。A類股的投票權，是B類股的1萬倍。若巴菲特捐出大部分持股，巴郡將面臨B類股大股東施加更大的壓力。

（綜合報道）

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