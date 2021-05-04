保監局推「保險相連證券」資助先導計劃

長年期產品資助上限1200萬元

所謂保險相連證券，目的是讓保險公司及再保公司，將其承保的保險風險透過證券化轉移到資本市場。隨着氣候變化和都市化令巨災事件愈趨頻繁，加上過往市場側重歐美，因此港府擬在亞洲市場開發保險相連證券的商機。據港府較早前回覆立法會議員陳振英的文件顯示，該項2年期先導計劃預算撥款4800萬元。

保監局：促進保險業可持續發展

根據計劃，獲資助前期成本的合資格保險相連證券須在港發行，發行額不少於2.5億元或等值外幣，以及前期發行成本有不少於20%用於本地服務提供者。若證券年期為3年或以上，資助上限為1200萬元或前期成本總額；若證券年期少於3年，每筆發行資助額為600萬元或前期成本總額的一半；全部以較低款額為準。

保監局行政總監張雲正表示，先導計劃和新規管制度將有助香港躍升為具吸引力的保險相連證券發行地點，從而促進保險業可持續地發展，並鞏固香港作為環球風險管理中心的地位。